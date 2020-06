Le telecamere Rai di Linea Verde tornano al Parco nazionale del Circeo

Domenica 7 giugno alle ore 12:20 su Rai 1

(Sabaudia, 06 Giu 20) I riflettori della Rai tornano ad accendersi sulle meraviglie del Parco nazionale del Circeo: l'area protetta è una delle incantevoli tappe su cui si soffermerà la nuova puntata di "Linea Verde", in onda su Rai 1 domani, domenica 7 giugno, alle ore 12:20. La troupe della Rai guidata da Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, torna nell'area protetta per un breve viaggio alla scoperta dei prodotti ortofrutticoli e degli allevamenti dell'area area protetta. Un appuntamento per conoscere meglio la ricchezza di questo luogo di infinita bellezza attraverso alcuni dei protagonisti. Durante la puntata, tra l'altro, si parlerà anche di due preziosi tesori della provincia pontina: il Giardino di Ninfa e il "Cisternone" di Formia.