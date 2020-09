La piattaforma SAMFIX è on-line

Lo strumento fornisce conoscenze sulle pressioni e gli impatti dell'invasione Xylosandrus in importanti aree naturali di Italia, Spagna e Francia

(Sabaudia, 25 Set 20) Una nuova infrastruttura IT arricchisce il progetto Samfix con uno strumento all'avanguardia: la Samfix Platform.

Ciò consentirà la raccolta e la valorizzazione di dati diversi, incrociandoli con i territori geografici coinvolti.

Un nuovo database per raccogliere dati rilevanti e sensibilizzare i cittadini sullo stato dell'arte degli interventi. Una piattaforma centrale per l'archiviazione dei dati, l'integrazione, la convalida, l'analisi e le informazioni di output. La piattaforma Samfix è un sistema di comunicazione e supporto decisionale che incorpora informazioni spazialmente esplicite, come quelle provenienti dai sistemi di informazione geografica, dal telerilevamento e dalle attività di Citizen Science.

Info: www.lifesamfix.eu