Alla scoperta del Parco Nazionale del Circeo: una “guida/lezione a distanza” ricca di colori e profumi

(Sabaudia, 11 Dic 20)

Nell'ambito del progetto di divulgazione ed educazione ambientale del Parco Nazionale del Circeo sulla conoscenza dei suoi valori e bellezze dell'area protetta, nella giornata di ieri, 10 dicembre 2020, si è svolta una "guida/lezione a distanza" con le classi 5A e 5B della primaria dell'Istituto comprensivo Bellusco Mezzago della provincia di Monza Brianza. Grazie all'idea dei maestri Renata e Vincenzo e agli operatori del servizio Educazione dell'Ente Parco, i bambini hanno potuto fare un viaggio virtuale e interattivo nelle "Zone Umide" del Parco, facendo la conoscenza dell'avifauna che popola questi ambienti e della storia di come si sono formati i laghi costieri, passando per il retroduna dove i ragazzi hanno scoperto le specie di piante che la popolano e, infine, arrivando sulla Duna del litorale costiero. La "giuda/lezione a distanza" si è svolta tra lo stupore e l'entusiasmo dei giovani partecipanti che hanno potuto osservare in diretta, seduti nei loro banchi di scuola, fenicotteri rosa mangiare negli stagni, cormorani volare, hanno conosciuto il "ginepro coccolone" e la "liana stracciabraghe". Essi hanno anche fatto molte domande e partecipato ad un gioco interattivo per la scoperta dei colori e degli odori degli ambienti "visitati". Il coinvolgimento che si è ottenuto dimostra che, se ricchi di contenuti, ben progettati e realizzati, gli interventi della didattica a distanza e l'uso di strumenti virtuali posso essere un valido aiuto alla scuola in questo momento di difficoltà determinato dall'emergenza Covid-19.