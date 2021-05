Il Life Samfix partecipa al CNIE

(Sabaudia, 20 Mag 21) Il prossimo 10 Giugno 2021, dalle ore 11 alle ore 13, si terrà il webinar satellite del XXVI Congresso Nazionale Italiano di Entomologia 2021 che avrà come titolo "Bark and ambrosia beetles invasive of mediterranean forest ecosystem".

Molti esperti e ricercatori coinvolti nel progetto Life Samfix discuteranno di insetti invasivi negli ambienti mediterranei, con particolare attenzione alle specie del genere Xylosandrus oggetto del progetto LIFE, alle azioni di contenimento adottate e alle possibili strategie di controllo.

Per partecipare all'evento si consiglia di iscriversi al seguente link:

https://www.cnie2021-virtuale.com/reg01/