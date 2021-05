Collana Ricerca Ente parco Nazionale del Circeo

Esce il secondo volume della collana del Parco dedicato agli anfibi

(Sabaudia, 28 Mag 21) Questo studio e la sua pubblicazione sono stati finanziati con i fondi dell'ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attuale Ministero per "l'indirizzo per le attività dirette alla conservazione della biodiversità" che hanno permesso - a partire dal 2012 - la realizzazione di progetti e azioni di sistema coinvolgenti, attraverso specifici partenariati, le diverse aree protettenazionali.

E' un importante contributo alla conservazione e diffusione dei valori naturalistici del Parco, per l'unicità nel suo genere e per la sua dettagliata trattazione scientifica e modalità di raccolta dei dati, mai fatta fino ad ora nel suo complesso in questo territorio.