Presentazione progetto Nonostante

(Sabaudia, 09 Giu 21) Il 20 luglio alle ore 21 presso la corte comunale del Comune di Sabaudia, nell'ambito della rassegna libri nel Parco, verrà presentato il progetto "Nonostante... in natura sto bene ", prima pubblicazione ideata per la nascente collana editoria "Educere" dei Quaderni del Praco. Questo incontro nasce per far conoscere il progetto condiviso dalla ASL di Latina- Serviziodi Tutela della Salute Mentale e Riabilitazionedell'Età Evolutiva e dall Ente Parco Nazionale del Circeo attraverso i racconti di chi lo ha sperimentato.