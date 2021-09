Sabaudia, il Parco del Circeo aderisce all’evento nazionale “Plastic Free”

Appuntamento domenica 26 settembre in località Molella per la pulizia dell’area adiacente al lago di Paola

(Sabaudia, 24 Set 21)

Il Parco Nazionale del Circeo aderisce all'iniziativa promossa dall'associazione Plastic Free Onlus, in collaborazione con GLS, per la pulizia di spiagge, parchi, fiumi e città. L'evento, in programma domenica 26 settembre 2021, prevede oltre 330 appuntamenti in contemporanea in tutta Italia con l'obiettivo di rimuovere dall'ambiente, plastica e rifiuti.

L'obiettivo è quello di superare i 300 mila chilogrammi di plastica e rifiuti rimossi dall'ambiente.

L'Ente Parco Nazionale del Circeo, da sempre impegnato nella lotta al contrasto dell'abbandono dei rifiuti e della tutela dell'ambiente, insieme alle istituzioni locali, patrocinerà l'evento che si terrà in via Massimiliano Kolbe in località Molella (Sabaudia), con l'obiettivo di ripulire l'area del Parco adiacente al Lago di Paola, di interesse naturalistico e paesaggistico.

La Plastic Free Onlus, nota per i suoi precedenti risultati e per aver già rimosso dall'ambiente oltre un milione di chilogrammi di rifiuti, stima la partecipazione di 30 mila volontari.

Da oltre due anni l'associazione è impegnata nell'affrontare il problema dell'abbandono dei rifiuti e a tal fine, ogni anno, organizza due eventi nazionali per ripulire il territorio dalla plastica e dai rifiuti in generale.

Il problema dell'inquinamento della plastica non si può più ignorare. Gli interventi di rimozione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali sono stati inseriti tra le misure di conservazione dei Piani di gestione delle aree della Rete Natura 2000 presenti nel territorio del Parco, come obiettivo gestionale da mettere in campo per garantire la presenza e le condizioni ottimali per gli habitat e per le specie di interesse comunitario presenti.

La partecipazione all'evento è completamente gratuita. E' necessario iscriversi al link https://www.plasticfreeonlus.it/calendario-eventi/ e registrarsi come volontario per ricevere tutte le istruzioni necessarie.