Life Samfix, il documentario pubblicato sul canale YouTube del Parco del Circeo

Il video illustra le azioni e gli obiettivi del progetto che vede l’Ente Parco nazionale del Circeo capofila

(Sabaudia, 02 Dic 21) È stato pubblicato sul canale YouTube del Parco Nazionale del Circeo, il documentario del progetto SAMFIX (SAvingMediterraneanForests from Invasion of Xylosandru sbeetles and associated pathogenic fungi), cofinanziato dal programma LIFE dell'Unione Europea con l'Ente Parco nazionale del Circeo capofila. Il video (link: https://www.youtube.com/watch?v=zNHLj8v8JDc), realizzato dal documentarista e videomaker Alessandro Di Federico, illustra i principali operatori dei partner italiani che hanno aderito al progetto e le azioni messe in campo in questi anni per contrastare l'invasione dello Xylosandrus, insetto di origine aliena presente negli habitat naturali che circondano il Mediterraneo. Le specie di questo insetto, originarie dal sud est asiatico, sono associate a specie di funghi patogeni che trasportano su appositi organi, creando danni ai rami e ai tronchi degli alberi.

Il Parco Nazionale del Circeo in sinergia con i dipartimenti DAFNE (Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali) e DIPAF (Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali) dell'Università degli Studi della Tuscia, la Regione Lazio, Terrasystem e lo studio Van Lejen, in questi anni ha messo a punto dei protocolli di prevenzione e di monitoraggio mirati al contrasto dello Xylosandrus, per tutelare i fragili ecosistemi presenti nel Parco Nazionale del Circeo e i Parchi regionali limitrofi.

La Regione Lazio, responsabile dell'azione E2 di Life Samfix, ha affidato alla cooperativa sociale "Le mille e una notte" l'incarico per svolgere una serie di attività con l'obiettivo di illustrare il progetto, evidenziando in particolare le attività di monitoraggio che si svolgono nei 5 Parchi e Riserve della Regione Lazio (Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi, Parco Monti Aurunci, Parco Riviera di Ulisse, Parco Castelli Romani e Riserva Tor Caldara) e nelle stesse aree naturali protette, attraverso visite guidate tematiche. Le iniziative si rivolgono a un pubblico generico, a scuole e ad associazioni.

Prossime attività in programma (per partecipare contattare le Riserve interessate):

Riserva Naturale Tor Caldara il 4 dicembre 2021 attività per famiglie.

Riserva Naturale Tor Caldara l'11 dicembre 2021 attività per famiglie.

Parco Naturale Riviera di Ulisse il 15, il 16 o il 17 dicembre 2021 (attività con scuole secondarie di secondo grado).

Per vedere il documentario cliccare qui