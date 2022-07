Da stasera 16 luglio al 6 agosto la cavea del Centro visitatori ospiterà la rassegna promossa dalla Pro Loco Sabaudia

(Sabaudia, 16 Lug 22) Il teatro incontra – nuovamente – la natura nel cuore del Parco nazionale del Circeo. Da stasera al prossimo 6 agosto, la cavea del Centro visitatori in via Carlo Alberto 188 a Sabaudia, accoglierà l'undicesima edizione de "Il Parco e la Commedia", rassegna promossa dalla Pro Loco Sabaudia, curata dal direttore artistico Umberto Cappadocia e dal presidente dell'associazione Gennaro Di Leva, con i patrocini di Regione Lazio, Città di Sabaudia, Parco Nazionale del Circeo, UILT- Unione italiana libero teatro e Consorzio Pro Loco Circe.

Diciotto serate per diciannove spettacoli immersi tra le meraviglie del Parco nazionale del Circeo: il teatro a cielo aperto della cavea del Centro visitatori torna a essere punto di riferimento delle notti estive della provincia pontina e non solo. Negli anni sotto i riflettori della manifestazione si sono avvicendati grandi nomi del panorama culturale, tra cui Luca Barbarossa, Massimo Gramellini, Gianni Minà, Neri Marcorè, Antonio Pennacchi, per citarne alcuni.

Ogni anno il racconto de "Il Parco e la Commedia" si arricchisce delle tante professionalità che con il loro lavoro, spesso del tutto gratuito, portano in scena una rassegna di dialogo e collaborazione che richiede molti sforzi e tantissimi soggetti coinvolti. Tra ritorni e novità si apre una pagina densa di storie, dialoghi ed emozioni. La sagacia, l'ironia e l'intelligenza rimangono il filo conduttore che lega realtà, pièce, compagnie distanti tra loro per tempi, luoghi, contenuti, esperienza, consentendo di abbracciare un pubblico vario per età e attese.

Ad aprire la rassegna, stasera alle ore 21, sarà la compagnia La Bottega dell'Attore con "Quando si dice il caso", scritto e diretto da Anna Fraioli. Alla serata d'apertura porteranno i saluti anche il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca e il Presidente dell'Ente Parco Giuseppe Marzano.

La rassegna, che ha raggiunto picchi di ospitalità di 15mila persone annue, vista l'esponenziale crescita di contagi da Covid-19, si avvarrà anche quest'anno del sostegno dell'ANC – Nucleo volontariato e protezione civile Sabaudia, dei soci dell'Atletica Sabaudia, dei consiglieri della Pro Loco Sabaudia e di tanti volontari per assicurare che vengano privilegiate la sicurezza e serenità per tutte le persone partecipanti.

L'evento, com'è stato fin dalla prima edizione, manterrà la gratuità d'ingresso, grazie al sostegno economico di attività produttive che hanno rinnovato il loro contributo e all'apporto degli Enti che con il loro appoggio consentono di portare in scena serate di teatro, dialogo e collaborazione, in uno dei luoghi più rappresentativamente "nostri" di questo territorio.

In allegato il programma