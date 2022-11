Passeggiata poetica alla Piscina della Verdesca

(Sabaudia, 11 Nov 22) Domenica 13 novembre 2022

Sabaudia, ore 10:00

La Piscina della Verdesca, sita all'interno della foresta planiziaria del Parco Nazionale del Circeo, è parte di un importante ecosistema palustre. Le Piscine sono delle aree paludose che si formano in modo naturale, per accumulo di acqua piovana e affioramento delle falde.

In questo scenario unico Francesco Taskayali si esibirà immerso nel silenzio di un luogo così significativo per l'agro pontino. Un pianoforte a coda in una palude, un compositore che ritorna alle sue origini. Per la prima volta la musica minimalista entra in contatto con un luogo intimista e lento per definizione.

Posti limitati | Prenotazione obbligatoria

Per informazioni, dettagli su tempi e difficoltà delle escursioni, costi e prenotazioni:

+39.350.5670004 | +39.329.8424810 | info@exotique.it