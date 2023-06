Continua il progettto CoEvolve4BG

(Sabaudia, 26 Giu 23) Il 3° workshop destinato alla comunità locale sul tema Riserve della Biosfera UNESCO e Turismo Sostenibile si terrà il 27 Giugno 2023 dalle 14.30 alle 17.30 presso il Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo - Via Carlo Alberto, 188, Sabaudia.Questo sarà l'incontro conclusivo del processo partecipativo rivolto alla comunità locale per definire un Piano d'Azione per lo sviluppo di un turismo sostenibile nella Riserva della Biosfera UNESCO Circeo. Durante gli incontri del 6 e 13 giugno si è lavorato alla condivisione dei valori rappresentativi della Riserva ed a proposte, tramite Schede progetto, di azioni da sviluppare nel Piano. Due di queste azioni prevedono la creazione di un marchio/logo rappresentativo della Riserva, ed un piano di marketing per la promozione turistica della Riserva, sulla scorta di esperienze già sviluppate in altre Riserve della Biosfera UNESCO. Durante questo incontro saranno presentati il Piano d'Azione per il turismo sostenibile e delle proposte di logo e delle linee guida di marketing per la promozione turistica della Riserva della Biosfera UNESCO Circeo.Si segnala che l'evento è esclusivamente in presenza, si prega di registrarsi tramite il seguente link eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-3-workshop-partecipativo-riserva-della-biosfera-unesco-circeo-663434007977?aff=oddtdtcreator