Caretta caretta torna a nidificare nel territorio del Parco Nazionale del Circeo

(Sabaudia, 03 Lug 23) Le tracce sono state individuate a poca distanza dalla foce di Caprolace dai volontari di TartaLazio, nonostante la mareggiata notturna. Intervenuti sul posto i ricercatori della rete TartaLazio, il nido è stato trovato. Successivamente, i ricercatori di TartaLazio e i tecnici dell'Ente Parco hanno lavorato su una seconda traccia in località Bufalara, che purtroppo non ha dato esito positivo. La giornata si è chiusa con la messa in sicurezza del nido. Ora bisogna monitorare e aspettare.

Queste le parole del presidente del Parco, Giuseppe Marzano:

"Dopo l'assenza dell'anno scorso, la Caretta caretta torna a nidificare nel territorio del Parco Nazionale del Circeo. Questa volta le uova sono state deposte sulla spiaggia del Comune di Sabaudia, poco più a Nord della foce del Lago di Caprolace. Come al solito un grande ringraziamento va ai tanti volontari di Tartalazio e delle varie associazioni che partecipano ai "pattugliamenti" notturni e alle successive attività di monitoraggio, controllo e salvaguardia dei nidi. E pensare che qualcuno, a poca distanza da questo sito, avrebbe voluto esercitarsi a sparare bombe a mano e qualcun altro portare migliaia di persone a ballare come in una grande discoteca sulla spiaggia. I territori inclusi nei Parchi non possono trasformarsi in una sorta di Disneyland oppure inseguire i modelli della Riviera romagnola, la prospettiva deve essere quella di puntare ad un turismo sostenibile e di qualità che sappia valorizzare le infinite bellezze naturalistiche di questi luoghi!".