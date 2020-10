Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Avviso per manifestazione di interesse

per indagine preliminari progetto di avviamento alto fusto di faggeta

(Visso, 01 Ott 20) IL PARCO HA PUBBLICATO IL SEGUENTE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 C. 2 LETT. B DEL D.LGS N. 50/2016, PER l'EFFETTUAZIONE DI INDAGINI PRELIMINARI E ASSISTENZA TECNICA INERENTI IL PROGETTO "AVVIAMENTO ALL'ALTO FUSTO DELLA FAGGETA DI FONTE DEL FAGGIO".

Il testo integrale dell'avviso ed i relativi allegati sono disponibili al seguente link: http://www.sibillini.net/attivita/avvisiEPubblicazioni/bandi/index.php

Scadenza 30/10/2020