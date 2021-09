Parco Nazionale dei Monti Sibillini

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGI DEL PARCO

Rifugio di Garulla (Amandola (FM)) – Rifugio di Tribbio (Fiastra (MC))

(Visso, 29 Set 21) Con DD n. 465 del 28.09.2021 è stato approvato l'avviso esplorativo di indagine di mercato finalizzata all'individuazione di 5 operatori economici da invitare alla successiva procedura ai sensi dell'art. 36 c.2 lett c) del D.Lgs 50/2016 e art. 1 comma 2 lett b) della L. 120/2020 come sostituita dall'art. 51 L 108/2021per i lavori di efficientamento energetico dei rifugi del Parco.

L'appalto, di importo complessivo 217.166,12 € esclusa IVA, di cui € 18.293,04 per oneri della sicurezza, sarà suddiviso in 2 lotti uno per ciascun rifugio da efficientare come di seguito:



Rifugio di Garulla – Loc. Garulla Superiore – Amandola (FM) – Lotto 1

Rifugio di Tribbio - loc. Monte Coglia – Fiastra (MC) – Lotto 2

Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dalle ore 10 del 14.10.2021 ed entro e non oltre le ore 12,30 del 28.10.2021.

L'avviso e i modelli allegati allo stesso sono disponibili al seguente link:

http://www.sibillini.net/attivita/avvisiEPubblicazioni/bandi/index.php

Scadenza 28/10/2021