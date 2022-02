Parco Nazionale dei Monti Sibillini

avviso di indagine di mercato

(Visso, 02 Feb 22) Il Parco Nazionale di Monti Sibillini con il presente avviso intende espletare un'indagine di mercato per il successivo affidamento tramite procedura da indire ai sensi della disciplina sostitutiva dell'art. 36, c. 2, lett. b., del D.Lgs n. 50/2016, di cui all' art.1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della L. 108/2021, mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'affidamento dei lavori di manutenzione della rete sentieristica del Parco

Scadenza 02/03/2022