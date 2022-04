SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E SEGUENTI – VERSANTE UMBRO

(Visso, 11 Apr 22) Con OCDPC n. 634 del 13 febbraio 2020 l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini è stato autorizzato a realizzare gli interventi necessari ad assicurare la funzionalità dell'intera rete escursionistica del Parco, garantendo l'utilizzo e la frequentazione dei sentieri in sicurezza. Per tali finalità sono stati concessi € 942.816,00 per la Regione Umbria, subordinati all'approvazione del progetto da parte della Regione Umbria che ne darà comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile.Il Parco Nazionale di Monti Sibillini con il presente avviso intende espletare un'indagine di mercato per il successivo affidamento diretto ai sensi della disciplina sostitutiva di cui al DL 77/2021 come convertito in Legge 108/2021, del servizio di architettura e ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. 50/016 e s.m.i. (nel prosieguo anche Codice) di seguito specificati, relativi all'intervento di "RIPRISTINO DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E SEGUENTI – VERSANTE UMBRO:

PROGETTO DI FATTIBILITA', PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COMPRESE RELAZIONI SPECIALISTICHE, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E L'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (COME OPZIONE).

l'avviso e i modelli per le presentazione della manifestazione di interesse sono disponibili nella sezione bandi del sito del parco link

Scadenza 11/05/2022