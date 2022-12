Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Una piacevole passeggiata con le ciaspole sullo splendido balcone naturale delle Marche

Domenica 11 Dicembre 2022

Una piacevole passeggiata con le ciaspole sullo splendido balcone naturale delle Marche, con eccezionali panorami sulla parte adriatica fino al mare e sui Monti Sibillini.

Ritrovo: Fiastra - Ore 9 presso Bar Alimentari, San Lorenzo Al Lago

Quota di partecipazione: 22 €

Tempo di percorrenza: 2h 20'

Lunghezza: 7 km

Salita: 200 mt

Note: Requisiti richiesti: essere un po' allenati alla camminata, Abbigliamento: Scarponi alti, meglio se invernali o in materiale impermeabile (no Moon Boot) Guanti e cappello invernali Pantaloni lunghi, vanno bene anche quelli da sci. In alternativa pantaloni da escursionismo con calzamaglia e con le ghette Giacca a vento/da neve Sopra vestiti a strati Occhiali da sole e crema solare Ricambio completo da lasciare in auto

Guida: Fagiani Tommaso

telefono: mobile: 3338358195

email: tommaso@passamontagna.org

sito_web: https://www.passamontagna.org