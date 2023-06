Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Domenica 4 Giugno 2023

Una delle escursioni più leggendarie e panoramiche dei Monti Sibillini con panorami eccezionali su gran parte dei Sibillini e sulla costa adriatica.Partendo dal Rifugio Sibilla, una volta guadagnato il primo dislivello, l'escursione prosegue sul panoramico crinale che conduce gradualmente alla "corona della Sibilla", (piccolo passaggio su rocce tramite catena), e permette poi di raggiungere il luogo delle rovine della grotta della Sibilla per poi procedere per l''emozionante e affilata cresta.Da Montemonaco si prende il bus navetta fino al Rifugio Sibilla, punto di partenza a piedi dell'escursione. Capacità richieste allenamento alla camminata ed esperienza in ambiente naturale buon allenamento fisico ed esperienza pregressa di escursionismo capacità a percorrere sentieri stretti, su fondo misto di ghiaia, erba Assenza di vertigini Ragazzi a partire da 14 anniCani non ammessi

Ritrovo: Montemonaco - Ore 8:40 presso Bar Zocchi,

Quota di partecipazione: 20,00 €

Tempo di percorrenza: 5 h

Lunghezza: 12 km

Salita: 710 mt

Note: Requisiti richiesti: non essere alla prima esperienza in montagna, avere buona preparazione fisica, Abbigliamento: Estate Scarponcini da trekking Pantaloni lunghi o corti Sopra vestiti a più strati Cappello e crema solare Giacca antipioggia o mantella o k-way T-shirt di ricambio Almeno 2 litri d'acqua Snack / frutta Pranzo al sacco Autunno / primavera Scarponcini da trekking Pantaloni lunghi Sopra vestiti a più strati Cappello e guanti Giacca antipioggia o mantella o k-way T-shirt di ricambio Almeno 2 litri d'acqua Snack / frutta Pranzo al sacco

Guida: Fagiani Tommaso

telefono: mobile: 3338358195

email: tommaso@passamontagna.org

sito_web: https://www.passamontagna.org