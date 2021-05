Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Fioritura ai Piani di Ragnolo al tramonto

Per una giornata in cui respirare bellezza e benessere

Domenica 16 Maggio 2021

Per una giornata in cui respirare bellezza e benessere: facile escursione ai Piani di Ragnolo, a 1.380 mt. s.l.m, tra i paesaggi stupendi dei Sibillini, dove lo sguardo si allunga fino al mare. Orchidee, genziane, ranuncoli, papaveri, narcisi, asfodeli e molte altre specie fioriscono in questo periodo dell'anno. Un appuntamento immancabile. Al termine cena al sacco

Ritrovo: Bolognola - Valico di Santa Maria Maddalena di Bolognola

Tempo di percorrenza: 4h - Lunghezza: 7 km - Salita: 250 mt. - Discesa: 250 mt.

Quota partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10

Note: Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l'escursione può essere modificata o annullata il giorno stesso dell'evento. *L'escursione si svolgerà nel rispetto delle normative anticontagio da Covid19.*



Feliciani Federica - telefono: 349 4737063 mobile: 349 4737063 email: f.feliciani78@gmail.com sito_web: www.bumblebee-marche.it

Bolognola 62035 Italy Comune: Bolognola (MC)

Provincia: Macerata Regione: Marche



Tag: escursioni