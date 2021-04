Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Il Grande Monte Fema

Domenica 2 Maggio 2021

L'itinerario inizia dalla piccola frazione di Fematre (a 900 metri di quota) zona "ai confini della Terra" per la sensazione di assoluta pace ed isolamento (benefico) del luogo. Saliremo pian piano sul Monte Fema "circum-navigandolo" mano a mano. Mano a mano godremo dei panorami che si apriranno in ogni suo versante, fino alla cima. Itinerario ad anello. Se vuoi godere di questo e molto altro, e condividerlo in compagnia, contattami per partecipare (vedi info sotto).

Ritrovo: Visso - Ore 9 presso Bar Pasticceria Vissana, Visso

Tempo di percorrenza: 5h - Lunghezza: 16 km - Salita: 850 mt.

Quota partecipazione: 20,00 €

Note: Requisiti richiesti: avere buona preparazione fisica, capacità di percorrere sentieri stretti, a volte esposti e su fondo misto (sassi, pietre, erba),



Fagiani Tommaso - telefono: mobile: 3338358195 email: tommaso@passamontagna.org sito_web: https://www.passamontagna.org

Visso 62039 Italy Comune: Visso (MC)

Provincia: Macerata Regione: Marche



Tag: escursioni