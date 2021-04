Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Lame Rosse: il piccolo grande canyon dei Sibillini

Uno dei più famosi itinerari dei Sibillini e non solo, tanto semplice quanto meraviglioso, nei pressi dello splendido lago di Fiastra

Giovedì 6 Maggio 2021

L'itinerario parte dalla diga del lago, con splendide vedute sul lago e sulla valle del Fiastrone e prosegue poi all'interno della lecceta. Dopo circa 1 ora e mezza di camminata si giunge alla piccola valle, al di sopra della quale si trova la formazione delle Lame Rosse, che grazie all'erosione dei fenomeni atmosferici ha dato vita a questi pinnacoli e a figure di ogni tipo. Scoprite insieme a noi questo magico itinerario. E' adatto a tutti e non necessita di particolari capacità.

Ritrovo: Fiastra - Ore 9:15. Bar Alimentari, San Lorenzo Al Lago

Tempo di percorrenza: 2h - Lunghezza: 7 km - Salita: 300 mt.

Quota partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10,00

Note: Requisiti richiesti: questa proposta è adatta a tutti, Abbigliamento: Vi raccomandiamo di seguire le seguenti raccomandazioni per l'abbigliamento. Scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica robuste (no All Stars e simili) vestiti a più strati mantella o k-way borraccia con 1 litro d'acqua e qualche snack



Fagiani Tommaso - telefono: mobile: 3338358195 email: tommaso@passamontagna.org sito_web: https://www.passamontagna.org

Fiastra 62035 Italy Comune: Fiastra (MC)

Provincia: Macerata Regione: Marche



