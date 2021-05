La Storia del Parco a "The Guardian"

(07 Mag 21)

Senza alcun dubbio è un unicum, il patrimonio storico relativo alla Guerra Bianca presente nel territorio del Parco.

Un museo a cielo aperto nella natura. Qui come in nessun altro luogo in cui si sia combattuto le testimonianze di quegli eventi tragici si sono conservate. Complici anche giaccio e neve che li hanno protetti fino ad ora.

Negli ultimi anni, la riduzione dei corpi glaciali conseguente al riscaldamento climatico sta facendo riaffiorare molti di questi reperti. È il caso della baracca austro-ungarica recuperata dal Parco, in collaborazione col Museo della Guerra Bianca di Temù, poco sotto la cima del monte Scorluzzo, nella zona dello Stelvio. Ritrovamento tanto eccezionale da essere al centro di un progetto di realizzazione di un museo tematico.

Il tema e la particolarità della situazione sono tali da aver suscitato l'interesse anche della stampa straniera. Nelle scorse settimane Angela Giuffrida, redattrice dell'antica e prestigiosissima testata inglese "The Guardian" è venuta a trovarci proprio per constatare gli effetti che il cambiamento climatico sta avendo sia sulle componenti naturali sia sul patrimonio storico del Parco.

Ha voluto letteralmente "mettere piede" nelle nevi in cui poco più di cent'anni fa si è combattuto.

Un motivo di grande soddisfazione, per tutti coloro che nel Parco credono e che lo amano, vedere riconosciuto a tale livello il valore del "patrimonio Parco", patrimonio del mondo.

Articolo del Guardian