Science Chirotteri

(10 Giu 21) Il Parco Nazionale dello Stelvio, in collaborazione con l'Università degli Studi degli Insubria, conduce da anni studi sui chirotteri (nome scientifico dei pipistrelli), concentrandosi in particolare sugli effetti delle variazioni climatiche sulle diverse specie presenti (ce ne sono ben 23 nel Parco e nei suoi dintorni!). La maggior parte di queste è minacciata di estinzione a causa della perdita di habitat idonei per cacciare e rifugiarsi, e i cambiamenti climatici rappresentano un ulteriore fattore di rischio.

Con il progetto "Pipistrelli" il Parco tiene sotto controllo le più importanti colonie del Parco in periodo estivo, quando le femmine danno alla luce i piccoli. In questo momento delicato la protezione dei siti di rifugio è particolarmente importante per evitare danni alle popolazioni del nostro territorio.

E' possibile contribuire in prima persona a questa attività di ricerca aiutando il Parco a trovare i rifugi dei pipistrelli.

Dettagliate informazioni e modalità di partecipazione alla ricerca a lombardia.stelviopark.it/portfolio/items/citizen-science-chirotteri