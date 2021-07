La montagna si rilegge - Fonti e storia del Parco Nazionale dello Stelvio per la tutela e la valorizzazione di un patrimonio culturale e ambientale

15 e 16 luglio, Convegno Internazionale a Bormio (Sondrio)

(12 Lug 21) Dal 1935, anno di istituzione del Parco nazionale dello Stelvio, al 1978 si è creato un complesso di documenti costituito da circa 300 pezzi tra buste e registri. Nel 2019 l'area protetta e l'Università degli Studi di Bergamo hanno realizzato un intervento di ordinamento e inventariazione di questo materiale che costituisce l'archivio storico dell'area protetta.

La documentazione successiva, che costituisce l'archivio di deposito, si compone altresì di circa 550 pezzi ed è stata integralmente descritta in un elenco di consistenza.

L'intervento, tra i primi in Italia per quanto riguarda gli archivi dei Parchi Nazionali storici, consente ora agli studiosi di accedere a fonti in larga parte inedite, attraverso le quali è possibile approfondire la conoscenza della storia del Parco e del suo territorio, fornendo spunti di ricerca innovativi nell'ambito di svariate discipline, dalla storia ambientale alle scienze naturali. L'inventario dell'archivio è consultabile attraverso una banca dati realizzata con l'applicazione Archimista ed è ora pubblicato on-line nel sito dell'Istituto Centrale per gli Archivi e pubblicato a stampa nel volume "Un archivio sul crinale. Inventario dell'Archivio storico del Parco Nazionale dello Stelvio (1932 - 1978)", edito nella collana Strumenti della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura.

A chiusura del progetto di inventariazione, Parco e Università di Bergamo hanno organizzato, nei giorni 15 e 16 luglio, il Convegno Internazionale "LA MONTAGNA SI RILEGGE - Fonti e storia del Parco Nazionale dello Stelvio per la tutela e la valorizzazione di un patrimonio culturale e ambientale".

L'iniziativa si svolgerà nell'auditorium dell'Istituto superiore "Alberti" di Bormio (via Monte Confinale, 10).

Nel corso dei lavori, cui parteciperanno studiosi di rilevanza internazionale provenienti da tutto il mondo, verranno esaminati i casi di studio dedicati alla storia e agli archivi dei Parchi Nazionali in Europa e nel mondo e verranno proposte e analizzate strategie volte a tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale montano.

Programma dell'iniziativa