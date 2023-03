Le foto premiate esposte alle Scuderie del Forte dal 26 marzo al 25 aprile 2023

(17 Mar 23) Si terrà alle Scuderie del Forte di Bard (AO), dal 26 marzo al 25 aprile l'esposizione delle foto vincitrici e menzionate della sedicesima edizione del concorso internazionale di fotografia naturalistica Fotografare il Parco, organizzato dai Parchi nazionali di Gran Paradiso, Stelvio, Abruzzo, Lazio e Molise e da quello francese de la Vanoise, con il patrocinio di Alparc, Federparchi e la partecipazione del media partner La Rivista della Natura.

Le quattro aree protette, divise da centinaia di chilometri, ma unite nell'intento di conservare un patrimonio di biodiversità unico per bellezza e ricchezza, vogliono così proseguire il percorso di cultura delle immagini di natura fin qui intrapreso.

Le immagini della mostra ritraggono i paesaggi e gli abitanti che è possibile incontrare nelle quattro aree protette: il camoscio impegnato nelle continue sfide per la sopravvivenza in montagna, il lento scorrere di nubi notturne sopra i monti rocciosi, il delicato dischiudersi di gemme nel bosco sul finire dell'inverno. E poi ampi panorami, animali e piante.



Grazie alle immagini sarà possibile assistere a istanti di vita sulle nostre montagne: momenti che, senza lo sguardo attento e la prontezza di riflessi dei fotografi, a molti di noi non potrebbero che sfuggire. Per un attimo il mondo della natura si dischiude ai nostri occhi nel pieno della sua bellezza.

L'ingresso alla mostra è incluso nel biglietto di accesso al Forte. L'esposizione sarà visitabile negli abituali orari di apertura della fortezza: da martedì a venerdì (10.00-18.00); sabato, domenica e festivi (10.00-19.00). Chiuso il lunedì. Aperture straordinarie: lunedì 10 e lunedì 24 aprile.

Bormio, Torino, Pescasseroli, Chambéry, Bard, 16 marzo 2023