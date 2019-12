Tracce sulla neve

Escursione con gli sci

Domenica 29 Dicembre 2019

Escursione di intera giornata con le Guide del Parco di Scuole di Alpinismo Guide Alpine OrtlerCevedale - Tel. 334 3304229 - info@guidealpine.biz.

Itinerario: Sant'Antonio di Scianno - Val Vezzola

Punto di ritrovo: P.zza V Alpini, Bormio SO, ore 9.00.

Trasferimenti a cura dell'organizzatore.



Quota di partecipazione:

Adulti e ragazzi oltre i 14 anni: Euro 15,00

Bambini e ragazzi fino a 14 anni: Euro 6,00

Famiglia (2 adulti + ragazzi): Euro 30,00

La quota comprende il trasferimento da Piazza V Alpini al luogo di partenza dell'escursione e ritorno.

Equipaggiamento consigliato: giacca a vento, guanti, berretto, occhiali da sole, scarponi, sci e bastoncini.

Pranzo al sacco.

Prenotazioni: entro le ore 18.00 del giorno che precede l'escursione presso:

Punto Informativo "Torre Alberti" - Via Roma 24 - Bormio - SO - Tel. 0342 901654 - info.torrealberti@stelviopark.it

Associazione Pro Loco Turismo Bormio - Via Roma 131-b - Bormio - SO - Tel 0342 903300

Note:ì

L'escursione sarà effettuata con un minimo di 5 iscritti. E' previsto un numero massimo di 18 partecipanti.

Si terrà anche in assenza di neve.

Non presenta difficoltà tecniche, ma richiede un minimo di allenamento alle escursioni in montagna.

L'itinerario potrà subire variazioni in funzione delle condizioni di innevamento e meteorologiche.

Valdidentro 23038 Italy Comune: Valdidentro (SO)

Provincia: Sondrio Regione: Lombardia



Altre info su:Tag: escursioni