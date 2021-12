Tra i boschi e i panorami della Val di Peio

Domenica 5 Dicembre 2021

Dicembre 5 - 27 - 30

Gennaio 4 - 8

Ritrovo: Peio Paese - Piazzale Autobus ore 9:30



Informazioni: Lungo i sentieri innevati che si estendono tra i Masi di Marasina e Malga Talé potrai conoscere l'Area Protetta nei suoi aspetti naturalistici e culturali, per ascoltare le voci del bosco e scoprire le tracce lasciate sulla neve dai suoi abitanti, tra cui uccelli, scoiattoli, lepri, cervi e caprioli: sono incontri fugaci e fortuiti ma non impossibili.



Note e curiosità

Escursione nel gruppo montuoso dell'Ortles Cevedale

Quota di partenza: 1.580 m

Quota massima raggiunga: 2.089 m

Livello escursionistico: medio/impegnativo

Possibilità di pranzo al rifugio o pranzo al sacco



Equipaggiamento necessario

Alle ciaspole pensiamo noi: il noleggio è compreso nel prezzo d'iscrizione all'esperienza.

Cosa devi portare allora con te? Eccoti un elenco che ti risulterà utile:

- scarponi da trekking;

- bastoncini da trekking;

- zainetto;

- abbigliamento invernale comodo e caldo;

- Mascherina e guanti come previsto dal protocollo sicurezza COVID-19.

- berretto, guanti;

- occhiali;

- crema solare;

Numero partecipanti: Minimo 2 - Massimo 15 partecipanti

Costo: € 15 per gli adulti. € 7,5 i bambini dai 6 agli 11 anni



Info e iscrizioni:

Parco Nazionale dello Stelvio: Centro Visitatori Pejo: Tel. 0463 909773 - Centro Visitatori Rabbi: Tel. 0463 909774

Sedi APT Val di Sole

Peio 38020 Italy Luogo: Val di Peio

Comune: Peio (TN)

Provincia: Trento Regione: Trentino-Alto Adige



