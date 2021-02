Avviso: riapertura dei termini per la selezione pubblica per la copertura di n.1 posto di Operatore di Amministrazione

(Ottaviano, 16 Feb 21) Avviso di riapertura dei termini per la selezione pubblica per la copertura, mediante mobilita' volontaria esterna ex art. 30 d. lgs. 165/2001, di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Operatore di Amministrazione – area b del c.c.n.l. enti pubblici non economici 2006/2009 - Posizione Economica B1 – comparto funzioni centrali.

Scadenza 01/04/2021