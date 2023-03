L'iniziativa rientra nel programma "Piantiamo 500 piante" di Pizzardi Editore, in collaborazione con Rete Clima e PEFC Italia per rinaturalizzare un'area del Parco Nazionale del Vesuvio

(Ottaviano, 17 Mar 23) Il giorno 21 Marzo, in occasione della Giornata internazionale delle foreste, l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in collaborazione con l'Ente no profit "Rete Clima", con Pizzardi Editore, casa editrice del noto album di figurine "Amici Cucciolotti", con PEFC Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification),il Comune di Pollena Trocchia e l'Associazione "Liberi Pensieri", realizzerà un intervento di rinaturalizzazione, con la messa a dimora di n. 50 alberature in un'area del Comune di Pollena Trocchia, presso i conetti vulcanici del Carcavone.

L'appuntamento è fissato per il 21 Marzo 2023, a partire dalle ore 9.00, giorno in cui sarà inaugurato il "Bosco degli Amici Cucciolotti"; in questa occasione alcuni giovani amici dei cucciolotti, provenienti dalle scuole del Vesuviano, pianteranno le prime 50 piante autoctone dell'area vesuviana di complessive 500 previste nel progetto; nel corso della messa a dimora, i rappresentanti dell'Ente parco e di Rete Clima presenteranno ai partecipanti gli arbusti e gli alberi che caratterizzano il bosco vesuviano e spiegando loro quali sono le principali specie di animali che lo abitano.

Dal 2021 l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha realizzato, grazie a diverse campagne di rinaturalizzazione attivate con associazioni e soggetti privati, diversi interventi di rinaturalizzazione post incendio, con la messa a dimora di circa 3.700 alberi. A breve è prevista la realizzazione di altri 2 grandi progetti finanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che porteranno a rinaturalizzare oltre 80 ettari di area boscata danneggiata dall'incendio del 2017.

"Sono molto soddisfatto di questa iniziativa - dichiara il Commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Avv. Raffaele De Luca - che celebra, in modo concreto, con la messa a dimora di alberi, la Giornata Internazionale delle Foreste. Il Bosco degli Amici Cucciolotti, che realizzeremo a Pollena Trocchia - aggiunge il Commissario De Luca - ha anche una grande valenza educativa, perché coinvolge bambini e ragazzi e ha lo scopo di far crescere nelle nuove generazioni la consapevolezza che la nostra terra va curata, rispettata e salvaguardata."

"Ringrazio - conclude De Luca - il Comune di Pollena Trocchia, per la collaborazione fornita e i nostri partner e sponsor Pizzardi Editore, Rete Clima e PEFC, che hanno scelto il Parco Nazionale del Vesuvio per questa iniziativa dal grande valore simbolico"

"Con questo intervento - spiega il direttore del Parco Nazionale del Vesuvio, Stefano Donati - l'Ente parco prosegue nell'opera di rinaturalizzazione delle aree percorse dal fuoco nell'incendio del 2017 e inizia ad intervenire anche nelle aree periurbane. Quella dei Conetti vulcanici del Carcavone è un'area di straordinario pregio, che deve essere valorizzata."

Ente Parco Nazionale del Vesuvio

Promozione e Comunicazione

Il Responsabile dott. Giovanni Romano

Tel. +39 338 4116349 - E-mail: gromano@epnv.it