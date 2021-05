eSSENZE DI FIUME pRIMAVERA 2021

(Orzinuovi, 04 Mag 21)

CONCORSO FOTOGRAFICO

"Micromondo animale" I piccoli abitanti del Parco Oglio Nord

Regolamento e scheda d'iscrizione sono scaricabili dal sito www.parcooglionord.it. Concorso gratuito.

Scadenza 8 ottobre 2021, ore 12.30.

Info: Parco Oglio Nord Z cultura@parcooglionord.it X 0374 837067

Sabato 8 maggio, ore 15.00

L'UOMO DI PAGLIA con il Team Educazione Ambientale

Un'occasione per costruire con materiale naturale e abiti usati gli antichi guardiani di orti e campi. Al

termine chi vorrà, potrà lasciare il proprio uomo a guardia del bosco didattico. Prenotazione obbligatoria.

Partecipazione gratuita. Per tutti.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord Z educazione@parcooglionord.it X 0363 996556 -366 9533121

Sabato 8 maggio, ore 20.45

NOTTE DELLA CIVETTA con Livio Pagliari

I rapaci notturni sono da sempre avvolti da fascino e mistero. Una passeggiata notturna alla scoperta del

mondo degli Strigiformi presenti nel territorio del Parco Oglio Nord. Abbigliamento adeguato, scarpe tipo

trekking, lampada frontale. Quota € 10, minimo 10 partecipanti, evento a numero chiuso. Prenotazione

obbligatoria entro domenica 2 maggio.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info ed iscrizioni: Livio Pagliari X 3394181670 Z skinwalker.lp@libero.it

Sabato 8-9/15-16 maggio • 5-6/12-13 giugno

10-11/17-18 Luglio, ore 14.00

CORSO DI KAYAK con Gionni Lanfredi

Impartiscono le prime nozioni sulla conduzione, il baricentro e l'utilizzo della pagaia. In seguito per chi

lo desidera seguiranno approfondimenti delle tecniche per poter discendere vari tratti del fiume. Uno

splendido scenario popolato da numerose specie di uccelli e da una fitta vegetazione. Attrezzatura fornita

dall'insegnante. Prenotazione obbligatoria.

Ritrovo: laghetto Insortello, in via Brescia a Soncino (CR).

Info e prenotazioni: Gionni Lanfredi X 340 5903148

Domenica 9 maggio, ore 9.00

DISCESA IN GOMMONE con Stefano Stanga

Esperienza unica di discesa sul fiume, in piena sicurezza accompagnati dalla guida rafting. La discesa

sarà arricchita da notizie sulla flora e la fauna che si incontrerà lungo il tragitto. Equipaggiamento fornito

dall'insegnante. Si consiglia un abbigliamento sportivo. Prenotazione obbligatoria entro il venerdì che

precede l'uscita. Quota € 10, minimo 8 partecipanti.

Ritrovo: porta d'ingresso località Bompensiero frazione di Villachiara (BS)

Tratto: Bompensiero/Acqualunga - Durata indicativa: due ore circa

Info ed iscrizioni: Stefano Stanga X 338 4970549

Domenica 9 maggio, ore 14.30

SOUNDWALK al Parco Oglio Nord

In ascolto di boschi e fiumi con Claudia Ferretti

Tra i boschi e le radure del Parco Oglio Nord scopriremo insieme il paesaggio sonoro che lo anima. Incontreremo

la nostra percezione attraverso la lentezza e l'ascolto. Impareremo ad ascoltare i suoni intorno a

noi, a isolarli, distinguerli, capirli, a comprendere le loro armonie e a scoprire cosa ci raccontano e le emozioni

che evocano per vivere profondamente l'ambiente intorno a noi. Portare un quaderno o taccuino,

una penna e degli auricolari. Prenotazione obbligatoria entro il 7 maggio. Per adulti. Quota: € 10 a persona.

Luogo: Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info e iscrizioni: Z educazione@parcooglionord.it X 0363 996556

Domenica 9 maggio, ore 9.00

LANCA DI ACQUALUNGA con Salvatore Agliata e Marco Schivardi

La lanca, anche chiamata Palude di Luna, è uno dei fiori all'occhiello del Parco Oglio Nord, con un

areale di 17 ettari custodisce più di 100 specie botaniche autoctone, rare o sporadiche. La biodiversità

animale e vegetale è elevatissima segno di una nicchia ecologica unica che ad ogni passaggio regala

scorci visivi e avvistamenti suggestivi. Abbigliamento adeguato, scarpe tipo trekking. Prenotazione

obbligatoria entro il 30 aprile, minimo 10 partecipanti, partecipazione gratuita, evento a numero chiuso.

Ritrovo: parcheggio ristorante "Piola" via Villagana 6 - Acqualunga frazione di Borgo San Giacomo (BS)

Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord Z educazione@parcooglionord.it X 0363 996556 -366 9533121

Sabato 15/16 maggio, dalle ore 9.00 alle 18.00

"PITTURA AD OGLIO" Laboratorio di Pittura "En Plein Air"

con Davide Tolasi dello Studio 27LAB

Un fine settimana all'insegna della creatività, immersi nel verde del nostro Parco, nel quale i partecipanti

proveranno a cimentarsi in questa pratica pittorica sotto la guida del maestro, che li aiuterà a famigliarizzare

con il colore, il gesto, cercando di cogliere tutti gli stimoli visivi e non che il nostro Fiume sa

donarci. Laboratorio adatto a principianti; età minima 14 anni; Quota 100€, comprende 15 ore di corso,

tele, colori acrilici e materiale vario. Prenotazione obbligatoria entro il 30 aprile 2021. Pranzo al sacco o

presso il ristorante. In caso di maltempo il corso verrà posticipato al 29/30 maggio.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info ed iscrizioni: Davide Tolasi X 340 1457418 Z studio27lab@gmail.com Z cultura@parcooglionord.it

Dal 15 al 23 maggio, dalle ore 9.00

BIOBLITZ LOMBARDIA DA CASA MIA

Il Bioblitz è un evento di "osservazione" naturalistica e scientifica, con lo scopo di documentare la

Biodiversità del nostro Parco. Anche quest'anno, in attesa del BioBlitz Lombardia in presenza del

12 e 13 giugno, l'evento verrà svolto in modalità virtuale. Le osservazioni di flora e fauna selvatica,

raccolte da sabato 15 a domenica 23 maggio, semplicemente attraverso uno scatto fotografico o la

registrazione di un suono, potranno essere caricate sulla piattaforma iNaturalist o sull'App aderendo

al progetto BioBlitz Lombardia da casa mia 2021, Aperto a tutti. Partecipazione gratuita.

Luogo: aree naturali di tutto il territorio lombardo.

Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord X 0363 996556 - 349 0748671 Z educazione@parcooglionord.it

Domenica 16 maggio, ore 9.00

FOTOFFICINA con Livio Pagliari

Laboratorio pratico di fotografia naturalistica creativa. La fotografia usata come strumento per creare

storie o racconti con la natura come tema principale. IL Parco è un ambiente unico e ricco di

spunti diversi, quindi il set ideale per scatenare la fantasia. Si parte dalle nozioni di base fino all'uso

alternativo dell'inquadratura o alla scelta dei particolari. Impariamo a utilizzare il nostro dispositivo,

fotocamera o smartphone, in modo alternativo. Adatto a tutti adulti e bambini. Quota € 10, minimo

10, massimo 15 partecipanti, bambini fino a 10 anni gratis accompagnati da un adulto pagante. Iscrizione

entro martedì 11 maggio.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info ed iscrizioni: Livio Pagliari X 3394181670 Z skinwalker.lp@libero.it

Domenica 16 maggio, ore 15.00

ERBE SELVATICHE COMMESTIBILI con Livio Pagliari

Passeggiata introduttiva al riconoscimento e utilizzo delle piante selvatiche commestibili del nostro

territorio. Iscrizione obbligatoria entro martedì 11 maggio. Quota € 10, minimo 10 partecipanti.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info ed iscrizioni: Livio Pagliari X 3394181670 Z skinwalker.lp@libero.it

Tutti i mercoledì, dal 19 maggio, dalle ore 20.00 alle ore 22.30

LABORATORIO TEATRALE condotto da Enzo Cecchi

Il Laboratorio teatrale riprende con gli allievi dello scorso anno e presenterà in chiusura una performance

pubblica.

Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info: Piccolo Parallelo X 338 4716643 Z info@piccoloparallelo.net

22 maggio, 4 luglio e 19 settembre, ore 9.00

"4 PASSI SENTITI" Camminata consapevole con Simona Provezza

Camminando in silenzio lungo i sentieri del Parco, verranno proposti momenti esperienziali per liberare

la mente e ricontattare la spontanea unione con la Natura, quell'istinto primordiale che avevamo

da bambini e ci permetteva di beneficiare del momento presente. Prenotazione obbligatoria. Costo:

€ 10 a persona.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info ed iscrizioni: M. Simona Provezza w 3381669089 whatsapp Z info@mariasimonaprovezza.it

Domenica 23 maggio, ore 9.00

BOSCHETTO CASCINA CAMPAGNA

Escursione Boschetto cascina Campagna

La Riserva botanica parzialmente orientata localizzata nel comune di Pumenengo, luogo unico per il

patrimonio forestale botanico, caratterizzato dalla presenza di uno degli ultimi lembi di bosco planiziale,

sarà l'Area Protetta scelta per fare il punto sulle ultime riqualificazioni del Parco Oglio Nord. Prenotazione

obbligatoria entro il 18 maggio, partecipazione gratuita.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord Z educazione@parcooglionord.it X 0363 996556 - 366 9533121

Domenica 23 maggio, ore 15.00

UNA CORNICE PER IL PARCO con il Team Educazione Ambientale

I bambini potranno decorare con semi, foglie, piccoli rametti e altro materiale naturale una cornice e in

seguito aggiungere una fotografia suggestiva del Parco. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria.

Dai 4 anni in poi.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord Z educazione@parcooglionord.it X 0363 996556 -366 9533121

Domenica 23 maggio, ore 15.00

ESCURSIONE TURISTICA ENOGASTRONOMICA – Pontoglio con ArteconNoi

Visita guidata al centro storico di Pontoglio con il ponte romano ed il castello, segue visita all'azienda

Agricola la Torretta di Ranghetti Fabiano sita in via santa Marta, 20 Pontoglio. La visita include la degustazione

di prodotti tipici. Prenotazione obbligatoria. Quota € 5 a persona.

Ritrovo: Municipio - P.zza XXIV aprile, 16 Pontoglio - durata indicativa: tre ore circa

Info ed iscrizioni: ArteconNoi X 331.4669449 Z info@arteconnoi.it - www.ArteconNoi.it

Domenica 23 maggio, 13 - 27 giugno, 4 -18 luglio, 5 - 19 settembre, ore 10.00

QI GONG E TAI CHI con Luca Zucchi

Il Qi Gong è un'arte molto antica che deriva da una tradizione Taoista millenaria chiamata anche "arte

del nutrimento della vita". Il lavoro si basa sulla lentezza del movimento, sulla respirazione e sull'ascolto.

L'iscrizione è obbligatoria entro il venerdì che precedente l'evento. Costo € 10.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info ed iscrizioni: Luca Zucchi X 348 8741079

Venerdì 28 maggio, ore 14.00

ESCURSIONE TURISTICA ENOGASTRONOMICA - Soncino con Pro Loco Soncino

Visita guidata all'antico borgo di Soncino, alla Rocca Sforzesca ed alla Casa degli Stampatori. Segue

visita all'azienda Marinoni di Soncino con degustazione di prodotti tipici cremonesi. Prenotazione obbligatoria

entro 15 Maggio. Quota € 11 comprensiva di ingressi e degustazioni. Minimo 10 persone. Durata

indicativa quattro ore circa.

Ritrovo: ingresso Rocca Sforzesca

Info ed iscrizioni: Pro Loco Soncino X 0374 84883 Z info@prolocosoncino.it

Venerdì 28 maggio e 4 giugno, ore 20.30

CORSO DI BIRDWATCHING – I RAPACI DIURNI E NOTTURNI

con Bassano Riboni - WWF Cremona

Un corso per imparare a riconoscere e distinguere le diverse specie di rapaci diurni e notturni osservabili

sul nostro territorio e non solo. Sono previsti 2 incontri formativi: venerdì 28 maggio e 4 giugno, 2 escursioni

guidate: notturna il 12 giugno e diurna il 13 giugno, per l'osservazione diretta di alcune delle specie presentate

durante le serate. Quota € 20 a persona.

Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord X 0363 996556 Z educazione@parcooglionord.it

Nino X 335 5362675 - Z wwf-cremona@libero.it

Domenica 30 maggio, ore 9.00

FIORITURE NEL PARCO con Livio Pagliari

A spasso lungo il fiume per immergerci nei colori della Primavera, alla scoperta delle più significative fioriture

presenti nel territorio del Parco. Quota: € 10, minimo 10 partecipanti, Iscrizioni entro martedì 25 maggio.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info ed iscrizioni: Livio Pagliari X 3394181670 Z skinwalker.lp@libero.it

Domenica 30 maggio

Ore 15.00 SEMBRAVA SOLO UN SASSO con il Team Educazione Ambientale

Laboratorio per scoprire che nel nostro fiume ci sono tanti sassi meravigliosi e strani, sassi pesce, sassi

coccinella, sassi faccia… basta solo dargli vita! Prenotazione obbligatoria. Partecipazione gratuita. Dai 5 anni.

Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord Z educazione@parcooglionord.it X 0363 996556 X 366 9533121

Ore 16.30 FISH & BUBBLE Spettacolo d'acqua e bolle di sapone

di e con Michele Cafaggi

Un omino misterioso con il suo carrettino e tanti oggetti con i quali crea giochi magici che coinvolgono

adulti e bambini: giochi d'acqua, clownerie, magie, bolle di sapone piccole, grandi, enormi a grappolo…...

per la gioia di adulti e bambini. Un artista conosciuto in tutta Europa. Partecipazione gratuita. Durata indicativa:

un'ora. Anche in caso di pioggia.

Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info: Piccolo Parallelo Z info@piccoloparallelo.net X 338 4716643

Mercoledì 2 giugno, ore 9.00

PIANTE OFFICINALI con Livio Pagliari

Impariamo a riconoscere e utilizzare le erbe spontanee officinali che possiamo trovare nel Parco. Foglie,

fiori, radici che curano in modo semplice il corpo e lo spirito. Quota € 10, minimo 10 partecipanti,

iscrizione entro venerdì 28 maggio.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info ed iscrizioni: Livio Pagliari X 3394181670 Z skinwalker.lp@libero.it

Domenica 6 giugno, ore 8.45

IL SENTIERO PARTIGIANO con Livio Pagliari

Ripercorriamo tra i boschi ed i campi del nostro fiume, le tracce della Brigata Fiamme Verdi "Tarzan". La

brigata operava nel territorio tra Palazzolo e Urago d'Oglio. Partenza ore 9.00, rientro ore 17.00, pranzo

al sacco a carico degli iscritti. Quota € 10, minimo 10 partecipanti. Iscrizione entro martedì 1 giugno.

Ritrovo: Piazza del Comune Urago d'Oglio, ore 8.45.

Info ed iscrizioni: Livio Pagliari X 3394181670 Z skinwalker.lp@libero.it

Domenica 6 giugno, ore 15.00

ACCHIAPPASOGNI con il Team di Educazione Ambientale

L'acchiappasogni ha origini antiche, i nativi d'America credevano potesse intrappolare i brutti sogni. Lo

realizzeremo curvando un ramo fresco per ottenere un cerchio che verrà decorato con una rete di fili e

con materiale raccolto nei nostri boschi. Un oggetto utile da appendere ad una finestra oppure vicino

al letto. Prenotazione obbligatoria. Partecipazione gratuita. Dai 6 anni in poi.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord Z educazione@parcooglionord.it X 0363 996556 -366 9533121

Tutti i lunedì di giugno, luglio e agosto, ore 20.00

L'ARCOBALENO NEL CORPO con Simona Provezza

"La vita è come un arcobaleno ogni giorno un colore diverso. A volte sei tu che scegli il colore altre volte

è il colore a scegliere te" (A. Nuzzo) In riva al fiume, sperimenteremo l'armonia e l'energia dei colori

"dentro il nostro corpo." Prenotazione obbligatoria. Quota: € 10 a persona.

Ritrovo: La Pedrera, via Brescia – Soncino (CR)

Info ed iscrizioni: M. Simona Provezza w 3381669089 whatsapp Z info@mariasimonaprovezza.it

Domenica 10 giugno, 8 luglio e 12 agosto ore 20.00

MEDITAZIONE AL TRAMONTO con Simona Provezza

"Concedersi del tempo è un passo verso la pace e la tranquillità interiore"

Sulle rive del fiume Oglio sperimenteremo la Kundalini, la meditazione attiva più famosa di Osho. Una

esperienza utile per prendere uno spazio per sé, allentare le tensioni ed entrare in uno stato profondo

della coscienza. Prenotazione obbligatoria. Quota: € 10 a persona.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info ed iscrizioni: M. Simona Provezza w 3381669089 whatsapp Z info@mariasimonaprovezza.it

Sabato 12 giugno, ore 9.00/17.00 circa

IL TERRITORIO DEL PARCO TRA LA VAL CALEPIO E IL LAGO D'ISEO

con Tosca Rossi

Percorso ad anello: Castelli Calepio fraz. di Tagliuno, Castel Trebecco fraz. di Credaro, Credaro, Sarnico,

Paratico, Castelli Calepio. Una giornata interamente guidata lungo le rive bergamasche e bresciane del

fiume Oglio, con affaccio e pausa pranzo sul lago d'Iseo, tra borghi storici medioevali, affreschi lotteschi

e nuovi scenari che rievocano un passato industriale rivisitato tra binari ferroviari e canali artificiali.

Quota € 5 a persona (gratuito fino a 6 anni), auricolari tipo smartphone android (personali), Chiesa di

Credaro (offerta libera) Pausa pranzo libera.

Partenza e ritorno: park auto via Frate Ambrogio nr. 32, Castelli Calepio fraz. di Tagliuno (BG)

Prenotazione obbligatoria per il noleggio dei dispositivi di distanziamento: Tosca Rossi Guida e Accompagnatrice

turistica X 3393770651 Z tosca.rossi@gmail.com - www.terredibergamo.com

Sabato 12 e domenica 13 giugno, dalle ore 9.00

BIOBLITZ LOMBARDIA con esperti naturalisti

Finalmente il Bioblitz in presenza! Accompagnati da esperti naturalisti, da Educatori del Parco Oglio

Nord, dalle Guardie Ecologiche Volontarie tutti i cittadini che vorranno potranno diventare esploratori

della Biodiversità per un giorno. Aperto a tutti, partecipazione gratuita.

Luogo: aree naturali nel Parco e PLIS Savarona.

Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord X 0363 996556 - 349 0748671 Z educazione@parcooglionord.it

Da lunedì a venerdì 14-18, 21-25 giugno

CAMPO NATURA

Due settimane di escursioni, lavori di volontariato naturalistico, laboratori, animazione e giochi; due

settimane di esperienze come piccoli naturalisti per conoscere le Riserve del Parco e i suoi abitanti;

un'avventura nel territorio del Parco per diventare attenti osservatori ed imparare la cura e la conservazione

dell'ambiente naturale. Prenotazione obbligatoria. Dalla classe seconda alla quinta della Scuola

Primaria.

Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord Z educazione@parcooglionord.it X 0363 996556 - 366 9533121

Sabato 19 giugno, ore 15.00

ESCURSIONE TURISTICA ENOGASTRONOMICA – Sarnico/Paratico

con ArteconNoi

Visita guidata a Paratico, a seguire spostamento a piedi a Sarnico per visita al centro storico e ai suoi

monumenti. Ritorno presso il punto di partenza e spostamento con proprio mezzo alla Cantina Azienda

Agricola Bredasole, sita in via S. Pietro 44 di Paratico (BS). La visita include la degustazione di 2 vini

Franciacorta. Termine ore 18 circa Prenotazione obbligatoria entro il 10 giugno. Quota a persona € 15.

Ritrovo: via Roma, parcheggio piazzale ex stazione ferroviaria

Info ed iscrizioni: ArteconNoi X 331.4669449 Z info@arteconnoi.it - www.ArteconNoi.it

Domenica 20 giugno

Ore 15.00 ONE MAN TRIO (Gianni calzino) Max Pederzoli (Madame Rebinè)

Dalla magia all'acrobazia, dall'ipnotismo al beat box, dal rumorismo al ventriloquismo passando per il canto.

Uno spettacolo esilarante, ricco di colpi di scena e numeri stupefacenti. One man trio sarà la risposta

ai vostri dubbi e alla vostra noia.

Info ed iscrizioni: Piccolo Parallelo X 338 4716643 Z info@piccoloparallelo.net

Ore 16,30 IL TUO CALZINO con il Team Educazione Ambientale

Prendiamo un calzino spaiato dal cassetto e diamogli una forma, aggiungiamo due occhi ed una bocca

e… che inizi lo spettacolo! Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria. Dai 4 anni in poi.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord Z educazione@parcooglionord.it X 0363 996556 -366 9533121

24 giugno e 24 luglio, ore 21.00 - 22 agosto e 21 settembre, ore 20.00

VIVI LA VITA! RESPIRA LA VITA!

Sessione di respirazione circolare consapevole con Simona Provezza

In questo periodo storico, periodo di grande cambiamento respirare ci aiuta ad aprirci alla vita e accogliere

ciò che arriva in modo consapevole e creativo. La respirazione circolare è uno strumento utile

per aumentare la capacità respiratoria, migliorare l'energia, trovare serenità e pace, connettersi con la

propria spiritualità e con la Natura. Prenotazione obbligatoria. Quota: € 20 a persona.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info ed iscrizioni: M. Simona Provezza w 3381669089 whatsapp Z info@mariasimonaprovezza.it

Sabato 26 giugno - ore 21.00

ENTEN HITTI ENSEMBLE - A riveder le stelle in riva all'Oglio

Con Pierangelo Pandiscia, Gino Ape, Jos Olivini, Vincenzo Zitello.

"A riveder le stelle", un progetto speciale frutto della collaborazione fra Enten Hitti e l'arpista celtico

Vincenzo Zitello. Il concerto riprende alcune suggestioni della Divina Commedia di Dante per percorrere

un viaggio sonoro fra i "demoni dell'uomo", le sue arcaiche radici e l'anelito all'armonia celeste. In

scena decine di strumenti naturali ed etnici, un vero e proprio teatro del suono... Il concerto si terrà in

riva all'Oglio. Non ci saranno sedie, è quindi consigliabile portarsi un cuscino o altro. Si raccomanda la

puntualità. Quota: Adulti € 10, dai 13 ai 18 anni € 8, fino ai 12 anni gratuito.

Info e prenotazioni: Piccolo Parallelo info@piccoloparalelo.net - X 338 4716643

Ritrovo: alle ore 20,30 presso la Casa del Parco Oglio Nord - Via Madonna di Loreto Torre Pallavicina (BG).

Da qui in camminata ci si sposterà sul luogo del concerto.

Sabato 10 luglio, ore 9.00/17.00 ca.

IL TERRITORIO DEL PARCO TRA LE PROVINCE DI BRESCIA E BERGAMO

con Tosca Rossi

Percorso ad anello: Palazzolo sull'Oglio, Cividate al piano, Pontoglio o Palosco, Palazzolo sull'Oglio. Una

giornata interamente guidata soffermandosi nel cuore di borghi fluviali ricchi di storia e di arte secolare,

raccordati tra loro da tratti naturalistici e dal sapore bucolico, che regalano scorci inaspettati lungo le

rive del fiume. Quota € 5 (gratuito fino a 6 anni), auricolari tipo smartphone android (personali), Pausa

pranzo libera o servita in località Prati Verdi.

Partenza e ritorno: park auto Via Malvezzi, Palazzolo sull'Oglio (BS)

Prenotazione obbligatoria per il noleggio dei dispositivi di distanziamento: Tosca Rossi Guida e Accompagnatrice

turistica X 3393770651 - Z Tosca.rossi@gmail.com - www.terredibergamo.com

ESCURSIONI IN BICICLETTA - tutto l'anno

Escursioni in bicicletta alla scoperta del Parco dell'Oglio e lungo la Greenway.

Sarete accompagnati da guide di Mountain Bike che vi faranno scoprire le bellezze paesaggistiche e

culinarie del territorio, con la possibilità di noleggiare biciclette a pedalata assistita e servizio di trasporto

bagagli. I tour di uno o più giorni, saranno adattati e personalizzati al livello di ogni gruppo o singolo

partecipante.

Per informazioni su noleggio e tour: Andrea X 3385302150 - Z repartocorsebrt@gmail.com

Filippo X 3934069881 - Z filippo@jokfil.com - Ivan X 3357795409

ESCURSIONI A CAVALLO - tutto l'anno

Il territorio del Parco Oglio Nord ben si presta ad essere esplorato in sella a docili cavalli, seguendo

il fiume si attraversare paesaggi suggestivi e numerose testimonianze storiche presenti sul territorio.

Torre Pallavicina: Paola Tomasini X 338 3964077 pm - Circolo Ippico Torre X 0363 996585

Genivolta: Anelli Matteo X 347 4197351 pm

Soncino: Centro affiliato F.I.S.E. Nico Horses Filippo Morelli X 339 5764137

Calcio/Covo: Davide Seghezzi X 334 2342777