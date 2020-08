A settembre si ricomincia!

con gli spettacoli di Odissea e un pomeriggio dedicato alle Torbiere delle Margonare

(Calvatone, 19 Ago 20) Dopo una lunga pausa, interrotta da un manciata di proposte di uscite nel nostro Parco alla scoperta di stelle e pianeti e delle nostre riserve, a settembre abbiamo programmato tante attività, rivolte sia ai docenti che a tutta la popolazione.

A causa della pandemia, tra gli eventi annullati, anche gli spettacoli di Odissea, Festival della Valle dell'Oglio, alla sua 20^ edizione, festival pensato e realizzato da Enzo Cecchi e Marco Zappalaglio, col supporto della sorella Emi.

A settembre gli spettacoli di Odissea nei nostri comuni saranno due.

Intanto vi parliamo di IL GIRO DELLA PIAZZA, con la Compagnia Madame Rebinè, in programma

VENERDI 4 SETTEMBRE 2020 ALLE ORE 21.00 IN PIAZZA FERRANTE APORTI A SAN MARTINO DALL'ARGINE

Uno spettacolo, tutto pedalato, di resistenza, sogni e partecipazione. Un Giro della Piazza pazzo e umoristico ispirato dalle Grandi Imprese Ciclistiche come il Tour de France e il Giro d'Italia. Gare ciclistiche che negli anni hanno visto sbocciare atleti quali Bartali, Coppi e Pantani e che oggi vedrà in pista tre promesse del ciclismo italiano. Chi sarà il vincitore? Andrea Brunello, il ciclista veloce, snello e bello o Tommaso, il ciclista dal grande naso? Per scoprirlo non resta che fare il tifo per il vostro preferito. Fra giocolerie ed equilibrismi….

Obbligo di prenotazione, segui le istruzioni del sito. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella Chiesa Castello.

Sempre a San Martino dall'Argine, presso l'OASI MARGONARE, sabato 5 settembre 2020 alle ore 17,

Luigi Tonini e Elisabetta Bosi vi parleranno di STORIE DI TORBIERA, e precisamente:

" Il fiume Oglio e i paesaggi costruiti dalle acque e dall'uomo" a cura di Luigi Tonini

Luigi, storico locale, tratterà dell''importanza del fiume attraverso i secoli, per giungere agli anni '40-45 del Novecento, quando l'attività estrattiva della torba alle Margonare, antico residuo del fiume, viene molto incoraggiata dal Comune.

"Le analisi delle caratteristiche geomorfologiche e stratigrafiche di superficie della torbiera delle Margonare. Metodo di campionamento" a cura di Elisabetta Bosi

Elisabetta ha campionato torba in molte località della pianura padana, anche in alcuni luoghi del parco, tra cui alle Margonare, per la sua tesi di laurea magistrale "Tenori di fondo di arsenico in depositi olocenici della Pianura Padana" conseguita presso l'Università di Bologna nel dicembre scorso.

In questo caso, la presentazione avverrà all'aperto, non c'è obbligo di iscrizione, sempre attenendosi alle disposizioni riguardanti l'emergenza sanitaria ancora in atto.