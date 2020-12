NewsParcoOglioSud2020

La Greenway del fiume Oglio

(Calvatone, 21 Dic 20) Cos'è la Greenway del Fiume Oglio?

Si tratta di un progetto di valorizzazione per migliorare la fruizione delle aree protette dal Tonale al fiume Po, lungo tutta l'asta dell'Oglio.

Il tratto di competenza del nostro Parco inizia a Ostiano e termina a Viadana, a Torre d'Oglio.

Il progetto Greenway del Fiume Oglio si fonda sulla consapevolezza che il fiume Oglio costituisce un corridoio verde che attraversa tutta la Regione Lombardia e offre una natura ed un paesaggio denso di suggestioni e sfaccettature diverse.

In particolare nel 2020 sono stati eseguiti molti lavori di manutenzione per rendere più fruibile il percorso ciclo-pedonale.

Questi interventi hanno avuto come obiettivo la conservazione delle strutture esistenti, attraverso il ripristino della pavimentazione e la fresatura superficiale. Si è anche avuto cura di prevedere un'adeguata pendenza trasversale e di mantenere le quote delle banchine laterali più basse, per evitare ristagni d'acqua, principali responsabili del degrado dei percorsi.

Il progetto ha previsto inoltre degli interventi volti al miglioramento di alcune criticità che si snodano lungo il percorso ciclopedonale, in particolare in corrispondenza delle intersezioni tra la Greenway e le strade provinciali (a Ostiano, Canneto sull'Oglio, Calvatone) per aumentare le condizioni di sicurezza degli utenti che utilizzano il percorso turistico.

Infine, è stata aumentata la cartellonistica lungo tutta la via ciclo pedonale, in particolare dove le indicazioni erano scarse o mancanti.