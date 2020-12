#newsogliosud2020 wownature

adotta un albero all'Oglio Sud

(Calvatone, 29 Dic 20) Sempre più studi e ricerche scientifiche hanno dimostrato quanto sia importante per l'uomo potersi immergere nella natura e tutti i benefici che ne derivano.

In particolare in questo ultimo anno ci siamo resi conto di tutti i problemi derivanti dalla deforestazione, dall'eccessivo carico di CO2 e dai cambiamenti climatici.

Fra le attività del Parco Oglio Sud, vi sono progetti di forestazione, con l'obiettivo di ricostruire la continuità dell'ambiente naturale lungo il fiume grazie alla piantumazione di nuovi boschi e fasce arborate nelle aree demaniali di golena e la gestione dei piccoli boschi esistenti.

Abbiamo aderito anche a WOWnature® per sostenere la gestione forestale responsabile.

In questo modo tutti possono contribuire a far crescere o regalare un giovane albero per migliorare le città, i paese e il nostro pianeta!

Oppure, scegliendo di adottare un albero adulto, si può sostenere il gestore che si prende cura del bosco e delle piante che catturano CO2. Così anche il nostro impatto ambientale sarà più leggero!

Se volete saperne di più e per scoprire come sostenere il nostro Parco in questo progetto cliccate qui e troverete tutte le informazioni su come adottare un albero 👇

https://www.wownature.eu/areewow/parco-regionale-oglio-sud/