#newsparcoogliosud2020

tra pochi giorni il Censimento Avifauna Acquatici Svernanti nell'Oglio Sud

(Calvatone, 04 Gen 21) Anche quest'anno il Parco ha aderito al censimento invernale degli uccelli acquatici (progetto IWC di Wetlands International)

Questo censimento costituisce una delle più continue, ampie e regolari forme di monitoraggio ornitologico coordinato su scala internazionale.

I rilievi in Italia sono coordinati da ISPRA.

Attorno alla metà di Gennaio di ogni anno viene effettuato un conteggio completo e coordinato degli uccelli acquatici presenti nelle zone umide italiane significative per lo svernamento.

Il censimento nel Parco da moltissimi anni è coordinato dal naturalista ornitologo Lorenzo Maffezzoli.

Le date prescelte per il prossimo censimento invernale degli uccelli acquatici saranno dal 9 al 29 gennaio 2021, ma a causa delle norme anti COVID, siamo ancora in attesa delle ultime comunicazioni di ISPRA e del coordinamento della nostra Regione.

Per dare un segno di continuità a questa importante raccolta dati sulla biodiversità del nostro territorio, il Parco comunque procederà con il censimento, in quanto rilevatori e coordinatore opereranno nel rispetto delle norme sanitarie in vigore nel momento in cui si svolgerà il censimento.

A questo link potete scaricare le relazioni del censimento IWC dal 2000 al 2020👇

http://www.ogliosud.it/pagina.php?id=104