Fototrappolaggio naturalistico, domani sera con Paolo Taranto!

Accorciamo le distanze: i venerdì con il Parco

(Calvatone, 28 Gen 21) Domani sera alle ore 21.00 è in programma il secondo appuntamento in diretta sulla Pagina Facebook Parco Regionale Oglio Sud e sul nostro canale YouTube di

"Accorciamo le distanze. I venerdì con il Parco".

Paolo Taranto ci illustrerà le caratteristiche base delle fototrappole, i parametri per la scelta di una fototrappola e come utilizzarla al meglio sia a scopo scientifico che amatoriale, per documentare la vita degli animali più elusivi.

Paolo ci mostrerà anche foto e video delle sue "catture"!

Ma prima di tutto a cosa serve una fototrappola?

Le fototrappole possono avere molti diversi impieghi: principalmente vengono utilizzate per filmare gli animali selvatici perchè grazie alle loro piccole dimensioni e al sensore di movimento possono filmare specie molto elusive 24 ore su 24 per molti giorni consecutivi.

Paolo Taranto, amante della natura e degli animali sin dalla più tenera età, ha deciso di dedicare a questa passione i suoi studi e la successiva attività lavorativa. Si è laureato in biologia e in scienze naturali e ha ottenuto in seguito varie specializzazioni attraverso corsi formativi e master specifici; ha lavorato come biologo/naturalista libero professionista e da dieci anni ha dedicato le sue attenzioni anche alla fotografia naturalistica e al documentarismo. Ha sempre usato la fotografia e il video allo scopo di documentare la biologia degli animali e per questo utilizza spesso tecniche complesse come sensori automatici, video slowmotion, riprese remote e attrezzature avanzate per le riprese notturne. Ha collaborato con numerose riviste nazionali e internazionali anche come giornalista scientifico e lavora con numerosi videomaker per la realizzazione di documentari naturalistici; i suoi video e le sue foto sono stati utilizzati in numerosi volumi scientifici soprattutto all'estero e venduti a emittenti TV (Rai, Mediaset), BBC, Musei etc.