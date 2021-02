#versoilbioblitz2021

(Calvatone, 18 Feb 21) Da qualche anno, verso metà maggio, per celebrare la Giornata Europea dei Parchi, organizziamo insieme a tutti i Parchi di Lombardia il Bioblitz.

Cos'è un Bioblitz?

E' un evento di educazione naturalistica e scientifica che consiste nel ricercare, individuare e possibilmente classificare, in un determinato ambiente e per almeno 24 ore consecutive, il maggior numero di forme di vita animali e vegetali.

I dati raccolti saranno poi un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale.

In attesa del Bioblitz del 2021, abbiamo pensato di proporvi una serie di brevi video a cura di Francesco Cecere, naturalista e educatore ambientale, gestore dell'Oasi WWF Le Bine, che è anche una Riserva Naturale del Parco.

In questo primo video, Francesco vi parlerà delle mangiatoie, di come posizionarle, cosa mettervi e cosa no, e di tante altre cose.

Infine vi parlerà di iNaturalist.org, la piattaforma in cui inseriamo i dati della biodiversità, del Parco, ma non solo, e di come imparare a utilizzarla.

https://www.youtube.com/watch?v=y6CiEhQU6pU

#bioblitzlombardia2021 #lanaturaciaspetta #parchidilombardia #sistemaparchi #mangiatoie #birdsfeeding