Doppio appuntamento con il Parco!

venerdì diretta on line, sabato in Teatro a Ostiano!

(Calvatone, 01 Ott 21) Doppio appuntamento con il Parco il questi primi giorni di ottobre.

Stasera alle ore 21 in diretta on line, Marco Mastrorilli intervisterà 3 disegnatrici naturalistiche, le sorelle Annalisa e Marina Durante e Marina Fusari.

Scopriremo le loro tecniche, come si arriva a pubblicare un disegno, come si allestisce una mostra...cercheremo di ghermire (come rapaci) alcuni dei loro segreti (almeno quelli che ci verranno svelati..)

90 minuti con natura, colori e pennelli: l'interpretazione femminile dell'illustrazione naturalistica

Domani sera, sempre alle 21, nel bellissimo Teatro Gonzaga di Ostiano, Enzo Cecchi ci racconterà storie di donne in "Penelope non aspetta più"-

Donne che hanno voluto e saputo riprendere in mano la propria vita, con coraggio e determinazione, donne semplici delle colline Romagnole negli anni del primo dopoguerra, ma le cui storie diventano assolute e distolte dal dolore personale, raggiungendo una grandiosità addirittura epica.

E' ancora possibile prenotare, con obbligo di green pass http://www.ogliosud.it/iniziativa-iscrizione.php?id=90854

"Penelope non aspetta più", racconto teatrale di e con Enzo Cecchi, cura di Gian Marco Zappalaglio.