Le nuove proposte di uscite e serate!

si parte il 14 ottobre alle Bine!

(Calvatone, 06 Ott 21) Dalla prossima settimana, esattamente da giovedì 14 ottobre, con grande sollievo ricominciamo a proporre uscite sul nostro territorio. In particolare questi incontri sono rivolti ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e ai ragazzi degli Istituti di Istruzione Superiore, come formazione, ma sono aperti a tutti gli interessati!

Oltre ai 2 Bioblitz autunnali di domenica 10 ottobre, vi proponiamo altre 6 iniziative, 4 in ambiente naturale e 2 in sale. Come vedrete, alcune proposte sono inserite nel calendario di Mantova Scienza , a cura di alkemica.coop.onlus.

Le prime 2 uscite saranno nella Riserva Naturale Le Bine, con Francesco Cecere e con Rossano Bolpagni.

Per iscrizioni scrivere a educazione.ambientale@ogliosud.it

Per saperne di più:

http://www.ogliosud.it/man_dettaglio_man.php?id=2857

Le foto sono di Cosimo di Giacomo e Cinzia Brambilla, di #daVicino