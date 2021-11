Ritornano le dirette del Green Book Premio Letterario!

Domani sera ore 21 Davide Persico e i fossili delle alluvioni!

(Calvatone, 14 Nov 21) Dopo qualche giorno di assenza, eccoci con i nuovi appuntamenti, le nostre dirette collegate al Green Book Premio Letterario!

Domani sera alle ore 21.00 in diretta sul canale YouTube del Parco e sulla pagina FB Noctua Book edizioni Marco Mastrorilli intervisterà in 60 minuti Davide Persico, professore di paleobiologia e museologia naturalistica all'Università degli Studi di Parma e sindaco di San Daniele Po.

Il suo amore per le scienze della terra e per il suo fiume lo ha portato a pensare, creare e fondare, con un gruppo di amici, il Museo Paleoantropologico del Po di San Daniele Po, una realtà culturale di inestimabile valore, e del tutto strategico per il rilancio turistico e culturale di una zona ricca di eccellenze storiche, ambientali, gastronomiche, architettoniche e culturali.

Autore di numerose pubblicazioni di divulgazione scientifica del territorio del fiume Po, che frequenta e conosce con grande passione, durante la chiacchierata con Mastrorilli, Davide Persico ci racconterà la sua esperienza del professore che si è fatto anni e anni di studi e di ricerche (con un paio di viaggi anche in Antartide) e la capacità di sapersi rivolgere a tutti, anche a chi non è del mestiere.

In particolare ci parlerà dei fossili rinvenuti sulle spiagge di entrambe le sponde del grande fiume, che ci fanno scoprire da chi era abitato in tempi remoti il nostro territorio.

E seguiranno tante altre dirette bellissime!

e ricordate che tutti possono partecipare al Premio Letterario Green Book! Avete tempo fimo al 18 dicembre!!!!!