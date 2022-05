Festival dei Rondoni-Monumenti Vivi

(Calvatone, 04 Mag 22) Giovedì 12 maggio 2022 alle ore 14:30 presso la sala conferenze dell'Ordine degli Architetti di Cremona (via Palestro 66, Cremona) si svolgerà il seminario "Rondoni, rondini, balestrucci & edifici."

Il seminario (3 CFP per gli architetti) cercherà di descrivere le specie animali a rischio nelle nostre città e le possibili soluzioni, anche da un punto di vista del modo di costruire, tratte e ristrutturare le case e gli edifici storici delle città.

Il seminario è organizzato in rete con il Parco Oglio Sud, il Comune di Cremona, il PLIS Morbasco Po, il WWF Cremona, l'Ordine degli Architetti di Cremona, ma in particolare con l'Associazione "Monumenti Vivi"

Dopo i saluti da parte delle istituzioni coinvolte, i relatori saranno:

Gabriele Barucca e Alessandra Chiapparini- Soprintendenza di Cremona, Mantova, Lodi-Tutela Monumentale e fauna urbana

Mauro Ferri- Associazione Monumenti Vivi- Edifici&biodiversità. 14 anni di casi studio e Passerere, Architetture da conservare...anche per i rondoni.

Eros Zanotti - Magistri srl - Restauri&rondoni. Casi studio di una ditta specializzata

Martina Spada- Istituto Oikos -Chirotteri&edifici

Bassano Riboni - WWF Cremona- Colonie di rondoni nel centro storico di Cremona

Guido Pinoli - Monumenti Vivi Lombardia - Rondoni a Milano. Iniziative condivise per tutelarli

Perché la tutela dei monumenti è così importante per questi animali?

I rondoni trovano rifugio per costruire il nido nelle cavità a forte pendenza, sotto i coppi, nelle buche pontaie, nei drenaggi, perfino nei cassettoni delle tapparelle. Purtroppo una malintesa lotta alla proliferazione dei colombi urbani sta causando la chiusura generalizzata di queste cavità, spesso con gli animali in cova o in allevamento. È possibile adottare misure anti colombo selettive che invece salvaguardano questi incredibili volatori che a buona ragione sono da considerare come specie bandiera della biodiversità negli edifici, perché tutelandoli si proteggono anche tante altre specie che usano cavità simili, come il rondone pallido e maggiore, i chirotteri, i gechi e altri piccoli passeriformi insettivori.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA tramite questa pagina in apposito box o scrivendo a areavasta@comune.cremona.it oppure via streaming a questo link