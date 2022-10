Ai campi di Borla- Vernasca (Pc)

(Calvatone, 17 Ott 22) La Fattoria Didattica l'Ortica di Manuela Pagani propone per sabato 22 ottobre un pomeriggio dedicato ai bambini e agli adulti, anche accompagnati dai loro cani, in cui si farà conoscere il lupo.

L'iniziativa si svolgerà ai Campi di Borla- Vernasca (Pc).



I partecipanti verranno divisi in diversi gruppi in funzione della fascia di età (piccoli 4-8 anni) -mediani(9-13anni) e grandi (maggiori di 13 anni).



La prima attività è la costruzione di una storia animata destinata ai piccoli. Seguirà un escursione notturna nel bosco per i grandi e gli adulti. Terminate le attività ceneremo in fattoria in nome della sostenibilità.



Manuela Pagani ha svolto un master in medicina comportamentale d'animali d'affezione presso la Facoltà di veterinaria dell' Università di Pisa e gestione della fauna e conservazione della natura presso l'Università degli Studi di Parma. Gestisce una Fattoria Didattica a Castelvetro e ci ha accompagnato in varie escursioni alla ricerca di tracce di presenza del lupo in appennino.



L'attività si svolgerà anche in caso di maltempo.



Prenotazione obbligatoria entro il 19 ottobre, con versamento di caparra di 10 €.



Il costo complessivo è di 30 € per i bambini/ragazzi che faranno l'attività. Il costo per genitori e adulti è di 18 €