in mostra a MantovaScienza

(Calvatone, 02 Nov 22) Dall'11 al 20 novembre 2022 presso la Sala delle Capriate, piazza Leon Battista Alberti 10 –Mantova, all'interno del programma di eventi organizzati da Alkemica per MantovaScienza, sarà esposta la mostra:

SGUARDI NEL PARCO: la natura dei parchi e delle riserve mantovani, mostra fotografica a cura del Parco Regionale Oglio Sud, foto di Lorenzo Maffezzoli

(apertura tutti i giorni mezz'ora prima delle conferenze previste)

Possibilità di attività didattiche per le scuole su prenotazione, a cura di Alkémica

Lorenzo MAFFEZZOLI, naturalista ornitologo, nato a Mantova nel 1971, collabora professionalmente con il Parco Oglio Sud e con altri enti gestori.

Membro fondatore del G.M.O. (Gruppo Mantovano di Ornitologia), è autore di articoli scientifici sulle più importanti riviste ornitologiche italiane. Da sempre unisce la passione per l'ornitologia alla fotografia naturalistica.

Le sue immagini sono state utilizzate per calendari, pubblicate su libri, cd-rom, guide ornitologiche, riviste naturalistiche nazionali (Airone e Oasis). Tiene corsi di ornitologia e serate a tema naturalistico-fotografico.