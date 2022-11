Marco Mastrorilli e Bruno Cignini

(Calvatone, 21 Nov 22) Bruno Cignini, vincitore della prima edizione del Green Book Premio Letterario - categoria narrativa - sarà il protagonista della serata in diretta on line sul nostro canale youtube di martedì 22 novembre 2022 ore 21.00.



A dialogare con Bruno sarà Marco Mastrorilli.



Il tema della serata sarà la comunicazione e la divulgazione della natura attraverso diversi strumenti: dal sistema museale, al giornale, la TV e per finire il libro. Bruno ha una grande esperienza e ci racconterà i meandri della comunicazione ambientale nel terzo millennio.



Bruno Cignini, zoologo vive a Roma e attualmente è docente presso l'Università di Roma "Tor Vergata" – Dipartimento di Biologia, dove insegna "Conservazione e gestione della fauna urbana". Si occupa da oltre 40 anni di tematiche relative alla biodiversità urbana. Ha al suo attivo oltre 180 pubblicazioni, sia in campo scientifico sia divulgativo. Collabora da molti anni con il programma "Geo" di Rai3, dove è spesso ospite in qualità di esperto. Per Lapis ha scritto due libri dedicati ai più piccoli: Animali in città (2019) e Bugie bestiali (2021).

Bugie bestiali il suo libro per ragazzi, ha vinto quest'anno il Primo Premio Green Book sezione narrativa!

