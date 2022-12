Venerdì 16 Dicembre alle ore 17 nella sede del Parco

CALVATONE-PIAZZA DONATORE DEL SANGUE 2



Massimo Bondioli presenta il suo libro "Una vita tra educazione e impegno in un microcosmo padano."

Dialoga con l'autore Patrizia Santi



"Per una piena comprensione del pensiero e dell'azione di Mario Lodi non si può prescindere dal suo rapporto con il paese dove è nato e ha sempre vissuto, che egli amava definire il suo microcosmo.

...Lodi ha dimostrato che la scuola si può cambiare soltanto partendo dal bambino reale e che ogni autentico cambiamento sociale deve affondare le radici nella storia e nella vita concreta delle persone.



Nel 1963 veniva pubblicato il suo primo "diario" didattico: "C'è speranza se questo accade al Vho". Questo splendido titolo, che allora suonava come l'annuncio di una conquista, oggi sembra quasi un grido, un'esortazione a coltivare la speranza e la fiducia, nonostante tutto.

Massimo Bondioli, maestro di scuola primaria per 40 anni, ha scritto raccolte di poesie, e si dedica alla promozione culturale oltre che ad una intensa attività di volontariato sociale.

Il suo libro su Mario Lodi è frutto di un meticoloso lavoro di ricerca e affronta a 360 gradi le varie sfaccettature del lungo impegno educatico e civile del maestro del Vho.

Ingresso libero e gratuito.



I docenti che parteciperanno potranno richiedere attestato di frequenza.