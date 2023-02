(Calvatone, 23 Feb 23) DOPPIO APPUNTAMENTO questa settimana con il Parco Oglio Sud

#savethedate

👉 DOMANI Venerdì 24 Febbraio 2023 dalle 17:00 alle 18:30

Che roccia sono? Le montagne: come sono nate, di cosa sono fatte

A cura di M. Ferrari

Le pietre parlano e per parlare usano parole silenziose.

E noi ascolteremo le loro storie: cosa sono, come si formano, come si trasformano, come riconoscerle.

Parleremo anche di orogenesi: della struttura interna della Terra e della nascita delle montagne.

Condurrà l'incontro Mauro Ferrari, membro del Comitato Scientifico, guida escursionistica e culturale e istruttore alpinismo giovanile del CAI Nazionale.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la sezione di Bozzolo del CAI e ha il patrocinio del Comune di Piadena Drizzona.

👉Sabato 25 Febbraio 2023 dalle 14:30 alle 15:30

Dimostrazione di Nordic Walking

i benefici della camminata nordica

Dopo la serata di introduzione alla camminata nordica - Nordic Walking - che si è tenuta lo scorso 16 febbraio, Mauro Ferrari, istruttore federale, vi invita a una dimostrazione pratica per provare insieme i benefici di questa pratica sportiva per la nostra salute.

Ci troveremo a Calvatone, in Piazza Donatore del Sangue, davanti alla sede del Parco Oglio Sud.

👉 ‼️ IMPORTANTE in caso di pioggia nella giornata di sabato, l'evento di Nordic Walking sarà spostato a domenica 26 alle 9.30 stesso luogo di ritrovo! ‼️