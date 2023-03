ore 21, a Calvatone Piazza Donatore del Sangue 2

(Calvatone, 03 Mar 23) «Quando la Provincia di Cremona mi ha incaricato di occuparmi della via Postumia, ho subito pensato di ritrovare gli stessi alleati che avevo avuto per la via Appia: Paolo Rumiz e Riccardo Carnovalini» racconta il regista reggiano «Riccardo Carnovalini mi è stato di grande aiuto dandomi preziosi suggerimenti iniziali per mettere a punto il cammino, Paolo Rumiz è il prezioso compagno di tanti miei viaggi. Ha benedetto il cammino, mi ha accompagnato in alcune tappe e ha fornito la sua voce fuori campo. Alcune testimonianze sono state raccolte durante la costruzione del film, avvenuta insieme al curatore del progetto, Giorgio Brugnoli, e a Olivia Barbieri, la cui cultura e conoscenza del territorio sono state fondamentali. Però la lezione l'avevo imparata molto bene: serviva l'autenticità, e solo il viaggio vero te la può dare. Per cui ho formato una banda, e siamo partiti da Genova per arrivare ad Aquileia. Le sorprese non sono certo mancate».



«Molti sono i temi che si affrontano percorrendo questa lunga e antica via romana» continua Alessandro Scillitani in merito al film prodotto da Provincia di Cremona e Padania Acque «l'archeologia ovviamente, i cambiamenti storici del lavoro e della vita. C'è anche un percorso sonoro, che attraversa l'Appennino e rievoca sonorità antiche fino a tuffarsi nelle liuterie cremonesi. Per trattare questi temi, sempre a me molto cari, mi sono avvalso dell'aiuto e dell'esperienza del reggiano Paolo Simonazzi, musicista e ricercatore. Nel progetto sono coinvolte varie maestranze del territorio, come sempre: i reggiani Marco Macchi, Tommi Prodi e Stefano Ferrari per le musiche, la bolognese Ludovica Mantovan per le riprese e le interviste».



Venerdì 3 marzo alle ore 21 presso la sede del Parco saranno presenti il regista del film "Il cammino della Postumia" Alessandro Scillitani, e molti dei collaboratori del progetto.



