(Calvatone, 29 Giu 23) L'educazione ambientale, la divulgazione e l'incontro con il pubblico è una priorità per il Parco Regionale Oglio Sud.

In questo scenario vi mostriamo alcune foto di qualche corso d'aggiornamento proposto dal Parco.

Andando a spulciare i numeri scopriamo che:

hanno partecipato almeno ad un corso 265 docenti di scuole di ogni ordine e grado. In totale le presenze ai corsi sono state 467 perché tantissimi insegnanti hanno partecipato a più corsi.

I docenti provengono da 16 Istituti Comprensivi delle province di Cremona e di Mantova, a cui è da aggiungere anche qualche appassionato non docente – la cui partecipazione non viene mai negata.

I corsi replicati più volte presso gli istituti comprensivi che hanno garantito l'iscrizione di almeno 15 docenti sono stati:

1-La storia e l'archeologia del nostro territorio, a cura di Kleio, società di archeologia

2-La creatività: studio grafico. Come disegnare animali e personaggi, a cura di Saulle Ronchi

3-biodiversità, composto da 5 incontri su: rondini, balestrucci, rondoni & monumenti vivi (Simone Ravara), microfauna (Fausto Leandri), microartropodi del terreno (Francesco Cecere), erbe, alberi, arbusti (Davide Zanafredi).

Altri corsi sono stati proposti una tantum presso la sede del parco: compostaggio e riciclaggio materiali (Massimo Donati), costruzione nidi mangiatorie bat box bee hotel (Francesco Cecere)

Per tutte le uscite proposte dal parco- sempre inerenti la conoscenza del territorio con riferimento anche alla sua trasformazione dovuta ai cambiamenti climatici- compresi i Bioblitz, sono stati rilasciati certificati di frequenza ai docenti che hanno partecipato, come per la visione delle dirette del Green Book.

I corsi sono stati possibili grazie ai finanziamenti regionali dei Bando Territorio: scuola a cielo aperto

e Bioclima OglioSud