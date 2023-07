domenica 9 luglio ore 18.00

(Calvatone, 05 Lug 23) Domenica 9 Luglio 2023 dalle 18:00 alle 19:00 Tezzoglio di Bozzolo

IL VANGELO SECONDO L'ASINA

Con Geraldine La Sommarie - asinella

Claudio Zanotto Contino - traduttore di Geraldine

testo e regia Luciano Nattino



Organizzato da Piccolo Parallelo di Enzo Cecchi e Marco Zappalaglio con il patrocinio del Comune di Bozzolo, con l'aiuto dei "ragazzi" di Tezzoglio e della Pro Loco di Bozzolo.



"Il Vangelo secondo l'Asina – Capitolo della Sindone" è il racconto evangelico

dal punto di vista dell'asina che fu prima di Giuseppe e poi di Gesù. È un risus

pascalis insieme ingenuo e intriso di spiritualità, buffo e puro come lo sguardo

di un bambino ma saggio e comprensivo come sa esserlo un vecchio animale.

Le sue parole arrivano a noi grazie alla traduzione immediata del suo

accompagnatore, un attore "in santa follia" che continua ad attraversare con lei

il mondo, dalle città alle campagne, dai mari ai monti, in mezzo a un'umanità

varia, distratta, assorta, umile, infelice, speranzosa.

In una mescolanza di dialetto e di italiano, Claudio Zanotto Contino svela la

Passione dell'asina, un racconto che arriva dritto all'animo dello spettatore e lo

porta lontano, perché il vangelo si intreccia con tante altre storie di viaggio e di

viaggiatori, altri pellegrinaggi e altri incontri, quasi a "sporcare" il divino con

l'umano, per dare al gesto del Cristo un'intensità e una forza davvero

straordinarie.

Lo spettacolo ha debuttato alcuni anni fa al Festival Teatro e Sacro

Crucifixus, partecipando poi a numerosi Festival.



Iniziativa organizzata grazie a un contributo di Regione Lombardia: "Disposizioni attuative per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei parchi regionali in attuazione della DGR n. XI/4242 del 01/02/2021 per l'iniziativa "BEN-ESSERE IN NATURA"