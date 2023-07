(Calvatone, 18 Lug 23) La garzaia ha un nuovo inquilino! Il mignattaio!

La colonia di aironi presente presso la Riserva Naturale Torbiere di Marcaria ospita da diversi anni tutte e sette le specie di aironi coloniali nidificanti in Italia, oltre al marangone minore presente da pochi anni, non appartenete alla stessa famiglia.

Quest'anno una "nuova" specie si è aggiunta come nidificante, osservata sporadicamente in passato nei pressi della garzaia, di cui è stata accertata la nidificazione di almeno una coppia: si tratta del mignattaio (Plegadis falcinellus). In primavera alcuni individui sono stati osservati nei pressi della garzaia, e successivamente diverse osservazioni di più appassionati, hanno constatato l'apporto di materiale per la costruzione del nido. Attraverso l'uso di un drone (tramite autorizzazione da parte dell'Ente Parco), si è potuto accertare la presenza di un nido con adulto in cova a fine maggio, e tramite un controllo successivo a metà giugno, la presenza di 3 pulcini nel nido. Successivamente più fotografi e naturalisti hanno potuto osservare i giovani involarsi dalla garzaia e venire imbeccati dagli adulti nelle vicinanze.

Si tratta della prima nidificazione nella riserva, e anche la prima per il territorio del Parco Oglio Sud.

Il mignattaio è un "ibis" autoctono, specie rara in passato ma in espansione negli ultimi anni; ha nidificato per la prima ed unica volta nel Cremonese nel 2013 presso la Lanca di Gabbioneta, e nel Mantovano lo scorso anno presso la Riserva Naturale Valli del Mincio e la Riserva Naturale Paludi di Ostiglia (rif. Maffezzoli et al., 2023).

Bibliografia:

Maffezzoli L., Martignoni C., Meggiorini D., Grattini N., 2023. Prime nidificazioni accertate di Mignattaio (Plegadis falcinellus) in provincia di Mantova, con l'uso di sistemi di monitoraggio APR – Bollettino Ornitologico Lombardo Vol. 5 (1): 24-31.

Link al Bollettino Ornitologico Lombardo Vol.5 n°1:

https://cdnfiles2.biolovision.net/www.ornitho.it/pdffiles/news/BOL_Vol_5-1-2023-2551.pdf

FOTO E TESTO DI LORENZO MAFFEZZOLI