Giornata Mondiale dell'acqua

Mercoledì 22 Marzo 2023

Dopo tre anni di assenza causa COVID, l'evento tornerà a svolgersi in presenza nella sua sede naturale, a Mantova sul Lungolago Gonzaga "tra natura e cultura: di fronte le acque del Mincio, alle spalle i magnifici monumenti della Mantova medievale".L'evento, che è "plastic free", è frutto di coprogettazione tra il mondo della scuola che lo promuove e le espressioni culturali e operative del territorio impegnate nello studio, nel monitoraggio, nel controllo e nella gestione delle risorse naturali, in primis dell'acqua.



Il tema ufficiale di quest'anno, proposto dalle Nazioni Unite, è ACCELLERARE IL CAMBIAMENTO.

Le scuole parteciperanno fisicamente all'evento, proponendo e gestendo attività coerenti col tema ufficiale lanciato dalle Nazioni Unite "Accelerating Change"o con le altre tematiche indicate nell'invito, Ma anche virtualmente, proponendo prodotti multimediali per la diretta streaming o assistendo alla stessa.



La partecipazione è gratuita.



L'evento ha dimensione internazionale, svolgendosi nell'ambito del GLOBE Program, il programma che unisce scienza e scuola per una migliore comprensione dello stato del pianeta e dei suoi trend ambientali e per la promozione di azioni in sua difesa, e sposa gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile.



Fiumi di Primavera si configura come la maggiore manifestazione a livello europeo, se non mondiale, per la GMA 2023, indetta e gestita da reti di scuole in collaborazione con enti locali, università, centri di ricerca, associazioni, agenzie, aziende e gruppi di cittadini.



I problemi ambientali del pianeta e quelli legati all'acqua richiedono testimonianza e impegno da parte di tutti per essere sempre più studiati e monitorati su una base scientifica diffusa e contrastati con interventi di macro e micro-scala, scientificamente basati e politicamente orientati alla visione della Terra come "casa comune".